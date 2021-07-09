https://ria.ru/20210709/parashyuty-1740545282.html

Испытания системы беспилотных парашютных "караванов" завершат в 2022 году

Испытания системы беспилотных парашютных "караванов" завершат в 2022 году - РИА Новости, 09.07.2021

Испытания системы беспилотных парашютных "караванов" завершат в 2022 году

Госиспытания разрабатываемой в России парашютной системы "Юнкер-ДГ-250", способной в беспилотном режиме доставлять грузы массой до 250 килограммов, завершатся в РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T08:51

2021-07-09T08:51

2021-07-09T08:51

россия

технодинамика

игорь насенков

gps

глонасс (система навигации)

ростех

безопасность

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Госиспытания разрабатываемой в России парашютной системы "Юнкер-ДГ-250", способной в беспилотном режиме доставлять грузы массой до 250 килограммов, завершатся в 2022 году, ее автоматика позволит создавать воздушные "караваны" из таких систем, сообщил журналистам Игорь Насенков, гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех")."Мы разрабатываем систему "Юнкер-ДГ-250". Сейчас идут ее испытания, мы надеемся завершить этап государственных испытаний в 2022 году", - сказал Насенков.Он сообщил, что "Юнкер-ДГ-250" может приземляться в определенную точку с заданными координатами используя спутниковый сигнал ГЛОНАСС или GPS, либо следуя за профессиональным парашютистом, несущим инфракрасный маяк. Предусмотрена еще одна возможность – несколько таких грузовых систем могут лететь друг за другом, "то есть могут следовать караваном", рассказал Насенков. Также "Юнкером-ДГ-250" можно управлять с пульта с земли. Кроме того, есть вариант системы, способный переносить до полутонны грузов.По словам гендиректора, холдинг также разрабатывает автоматическую систему "Горизонталь-4000", которая работает на аналогичных принципах, несет до 4 тонн груза. Её госиспытания должны также завершиться в 2022 году, а поставки в Вооруженные силы РФ – начаться в 2023 году.

https://ria.ru/20210709/desantirovanie-1740544995.html

https://ria.ru/20210709/kosmos-1740543146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технодинамика, игорь насенков, gps, глонасс (система навигации), ростех, безопасность