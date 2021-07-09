Испытания системы беспилотных парашютных "караванов" завершат в 2022 году
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отряда специального назначения внутренних войск "Витязь" во время занятий по парашютной подготовке в Московской области
Госиспытания беспилотной парашютной системы "Юнкер-ДГ-250" завершат в 2022 году
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Госиспытания разрабатываемой в России парашютной системы "Юнкер-ДГ-250", способной в беспилотном режиме доставлять грузы массой до 250 килограммов, завершатся в 2022 году, ее автоматика позволит создавать воздушные "караваны" из таких систем, сообщил журналистам Игорь Насенков, гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех").
"Мы разрабатываем систему "Юнкер-ДГ-250". Сейчас идут ее испытания, мы надеемся завершить этап государственных испытаний в 2022 году", - сказал Насенков.
Он сообщил, что "Юнкер-ДГ-250" может приземляться в определенную точку с заданными координатами используя спутниковый сигнал ГЛОНАСС или GPS, либо следуя за профессиональным парашютистом, несущим инфракрасный маяк. Предусмотрена еще одна возможность – несколько таких грузовых систем могут лететь друг за другом, "то есть могут следовать караваном", рассказал Насенков. Также "Юнкером-ДГ-250" можно управлять с пульта с земли. Кроме того, есть вариант системы, способный переносить до полутонны грузов.
По словам гендиректора, холдинг также разрабатывает автоматическую систему "Горизонталь-4000", которая работает на аналогичных принципах, несет до 4 тонн груза. Её госиспытания должны также завершиться в 2022 году, а поставки в Вооруженные силы РФ – начаться в 2023 году.