https://ria.ru/20210709/palermo-1740674379.html

В Италии почти 30 чиновников вместо работы занимались личными делами

В Италии почти 30 чиновников вместо работы занимались личными делами - РИА Новости, 09.07.2021

В Италии почти 30 чиновников вместо работы занимались личными делами

Финансовая гвардия Италии выявила 28 сотрудников мэрии Палермо и связанных с ней организаций, обвинив в мошенничестве против государства и "ложном свидетельстве РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T19:36

2021-07-09T19:36

2021-07-09T19:36

палермо

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155555/09/1555550971_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_b08ee12bb5f23141c3c9335fa75f4b6b.jpg

РИМ, 9 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Финансовая гвардия Италии выявила 28 сотрудников мэрии Палермо и связанных с ней организаций, обвинив в мошенничестве против государства и "ложном свидетельстве о присутствии на работе", сообщает силовое ведомство.Дойдя до службы, мошенники отмечали свой приход при помощи специальной карточки, затем отправлялись заниматься своими делами. 11 из них работали непосредственно в мэрии, 14 – в смежной организации, которая занимались обслуживание дорог и устройством зеленых насаждений, другие числились в городской строительной конторе."Посредством видеозаписей, наблюдений, преследований и изучений документов выявлены многочисленные и повторяющиеся эпизоды прогулов, совершаемых нечестными служащими, которые, подтвердив свое присутствие на службе, произвольно уходили с рабочего места, чтобы посвятить себя деятельности частного и личного характера, например, покупкам или занятиям спортом", - говорится в сообщении Фингвардии.Переданное журналистам видео иллюстрирует несколько подобных случаев. Один из его героев находится на пробежке в спортивной форме и по дороге забегает на работу, чтобы, не теряя темпа, провести свой пропуск на аппарате у входа. Другой появляется на службе в шортах и шлепанцах-вьетнамках. Пробивая свою карточку, он не снимает мотоциклетный шлем, после чего возвращается к своему скутеру и уезжает. В Фингвардии отметили, что он поехал на пляж.Вместо службы мошенники ходили к парикмахеру или в спортзал, водили детей в школу, совершали покупки. Некоторые фигуранты расследования приносили с собой чужие карточки, чтобы их коллегам вообще не приходилось заходить на работу.Восемь мошенников расследования помещены под домашний арест, 14 помещены под подписку о невыезде. Еще 6 человек обязаны отмечаться в полиции.

https://ria.ru/20210622/bulochnik-1738159842.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/rabota-1740176704.html

палермо

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

палермо, италия