https://ria.ru/20210709/palermo-1740674379.html
В Италии почти 30 чиновников вместо работы занимались личными делами
В Италии почти 30 чиновников вместо работы занимались личными делами - РИА Новости, 09.07.2021
В Италии почти 30 чиновников вместо работы занимались личными делами
Финансовая гвардия Италии выявила 28 сотрудников мэрии Палермо и связанных с ней организаций, обвинив в мошенничестве против государства и "ложном свидетельстве РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T19:36
2021-07-09T19:36
2021-07-09T19:36
палермо
италия
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РИМ, 9 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Финансовая гвардия Италии выявила 28 сотрудников мэрии Палермо и связанных с ней организаций, обвинив в мошенничестве против государства и "ложном свидетельстве о присутствии на работе", сообщает силовое ведомство.Дойдя до службы, мошенники отмечали свой приход при помощи специальной карточки, затем отправлялись заниматься своими делами. 11 из них работали непосредственно в мэрии, 14 – в смежной организации, которая занимались обслуживание дорог и устройством зеленых насаждений, другие числились в городской строительной конторе."Посредством видеозаписей, наблюдений, преследований и изучений документов выявлены многочисленные и повторяющиеся эпизоды прогулов, совершаемых нечестными служащими, которые, подтвердив свое присутствие на службе, произвольно уходили с рабочего места, чтобы посвятить себя деятельности частного и личного характера, например, покупкам или занятиям спортом", - говорится в сообщении Фингвардии.Переданное журналистам видео иллюстрирует несколько подобных случаев. Один из его героев находится на пробежке в спортивной форме и по дороге забегает на работу, чтобы, не теряя темпа, провести свой пропуск на аппарате у входа. Другой появляется на службе в шортах и шлепанцах-вьетнамках. Пробивая свою карточку, он не снимает мотоциклетный шлем, после чего возвращается к своему скутеру и уезжает. В Фингвардии отметили, что он поехал на пляж.Вместо службы мошенники ходили к парикмахеру или в спортзал, водили детей в школу, совершали покупки. Некоторые фигуранты расследования приносили с собой чужие карточки, чтобы их коллегам вообще не приходилось заходить на работу.Восемь мошенников расследования помещены под домашний арест, 14 помещены под подписку о невыезде. Еще 6 человек обязаны отмечаться в полиции.
https://ria.ru/20210622/bulochnik-1738159842.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/rabota-1740176704.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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палермо, италия
В Италии почти 30 чиновников вместо работы занимались личными делами
В Палермо почти 30 чиновников вместо работы ходили за покупками, бегали и занимались детьми
РИМ, 9 июл – РИА Новости, Александр Логунов.
Финансовая гвардия Италии
выявила 28 сотрудников мэрии Палермо
и связанных с ней организаций, обвинив в мошенничестве против государства и "ложном свидетельстве о присутствии на работе", сообщает силовое ведомство.
Дойдя до службы, мошенники отмечали свой приход при помощи специальной карточки, затем отправлялись заниматься своими делами. 11 из них работали непосредственно в мэрии, 14 – в смежной организации, которая занимались обслуживание дорог и устройством зеленых насаждений, другие числились в городской строительной конторе.
"Посредством видеозаписей, наблюдений, преследований и изучений документов выявлены многочисленные и повторяющиеся эпизоды прогулов, совершаемых нечестными служащими, которые, подтвердив свое присутствие на службе, произвольно уходили с рабочего места, чтобы посвятить себя деятельности частного и личного характера, например, покупкам или занятиям спортом", - говорится в сообщении Фингвардии.
Переданное журналистам видео иллюстрирует несколько подобных случаев. Один из его героев находится на пробежке в спортивной форме и по дороге забегает на работу, чтобы, не теряя темпа, провести свой пропуск на аппарате у входа. Другой появляется на службе в шортах и шлепанцах-вьетнамках. Пробивая свою карточку, он не снимает мотоциклетный шлем, после чего возвращается к своему скутеру и уезжает. В Фингвардии отметили, что он поехал на пляж.
Вместо службы мошенники ходили к парикмахеру или в спортзал, водили детей в школу, совершали покупки. Некоторые фигуранты расследования приносили с собой чужие карточки, чтобы их коллегам вообще не приходилось заходить на работу.
Восемь мошенников расследования помещены под домашний арест, 14 помещены под подписку о невыезде. Еще 6 человек обязаны отмечаться в полиции.