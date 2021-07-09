https://ria.ru/20210709/palana-1740545647.html

Коллега рассказала о погибшей при крушении Ан-26 главе Паланы

Коллега рассказала о погибшей при крушении Ан-26 главе Паланы - РИА Новости, 09.07.2021

Коллега рассказала о погибшей при крушении Ан-26 главе Паланы

Погибшая во время крушения Ан-26 глава посёлка Палана Ольга Мохирева была первым руководителем населенного пункта, кто начал вести диалог с людьми и... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T08:55

2021-07-09T08:55

2021-07-09T08:55

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПАЛАНА (Камчатский край), 9 июл - РИА Новости, Светлана Задера. Погибшая во время крушения Ан-26 глава посёлка Палана Ольга Мохирева была первым руководителем населенного пункта, кто начал вести диалог с людьми и отчитываться перед организациями, рассказала РИА Новости руководитель филиала краевого государственного архива Елена Муравская.Самолет Ан-26 АО "Камчатское авиапредприятие", выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана, потерпел крушение 6 июля. На борту были 22 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки найдены на побережье в нескольких километрах севернее аэродрома Палана."К нам пришла уборщица и рассказала о трагедии. Мы даже вначале не поверили. Потом начали общаться между собой. Мы, возможно, не со всеми общались, но всех знали. Ольга Петровна, наша глава, она постоянно здесь в нашем архиве отчитывалась. Она первая, кто пошла в народ и стала общаться с людьми. Она ходила по организациям и делала отчеты: что-то получилось, что-то не получилось", - рассказывает Муравская.По её словам, было видно, что глава старалась для посёлка.Елена Юрьевна помогает двум семьям, кто потерял своих близких во время крушения Ан-26."Если у них какие-то вопросы возникают, мы стараемся им помочь решить. Просто сейчас все в таких одинаковых условиях, и людям надо помогать. Кто-то может собраться силами, кто-то нет. Мне кажется, наша помощь нужна. Главное, чтобы люди не чувствовали себя одинокими и брошенными", - говорит Муравская.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/samolet-1740506081.html

https://ria.ru/20210707/aviakatastrofa-1740233187.html

палана

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия