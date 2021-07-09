Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/palana-1740545647.html
Коллега рассказала о погибшей при крушении Ан-26 главе Паланы
Коллега рассказала о погибшей при крушении Ан-26 главе Паланы - РИА Новости, 09.07.2021
Коллега рассказала о погибшей при крушении Ан-26 главе Паланы
Погибшая во время крушения Ан-26 глава посёлка Палана Ольга Мохирева была первым руководителем населенного пункта, кто начал вести диалог с людьми и... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T08:55
2021-07-09T08:55
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740430121_0:88:1277:806_1920x0_80_0_0_f27690175a8945f1c4f3a4fdbdf8b008.jpg
ПАЛАНА (Камчатский край), 9 июл - РИА Новости, Светлана Задера. Погибшая во время крушения Ан-26 глава посёлка Палана Ольга Мохирева была первым руководителем населенного пункта, кто начал вести диалог с людьми и отчитываться перед организациями, рассказала РИА Новости руководитель филиала краевого государственного архива Елена Муравская.Самолет Ан-26 АО "Камчатское авиапредприятие", выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана, потерпел крушение 6 июля. На борту были 22 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки найдены на побережье в нескольких километрах севернее аэродрома Палана."К нам пришла уборщица и рассказала о трагедии. Мы даже вначале не поверили. Потом начали общаться между собой. Мы, возможно, не со всеми общались, но всех знали. Ольга Петровна, наша глава, она постоянно здесь в нашем архиве отчитывалась. Она первая, кто пошла в народ и стала общаться с людьми. Она ходила по организациям и делала отчеты: что-то получилось, что-то не получилось", - рассказывает Муравская.По её словам, было видно, что глава старалась для посёлка.Елена Юрьевна помогает двум семьям, кто потерял своих близких во время крушения Ан-26."Если у них какие-то вопросы возникают, мы стараемся им помочь решить. Просто сейчас все в таких одинаковых условиях, и людям надо помогать. Кто-то может собраться силами, кто-то нет. Мне кажется, наша помощь нужна. Главное, чтобы люди не чувствовали себя одинокими и брошенными", - говорит Муравская.
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/samolet-1740506081.html
https://ria.ru/20210707/aviakatastrofa-1740233187.html
палана
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740430121_56:0:1229:880_1920x0_80_0_0_5f7ddb763fcc770357684dd7016fb029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия
Коллега рассказала о погибшей при крушении Ан-26 главе Паланы
08:55 09.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди несут цветы, свечи и портреты в память о погибших в авиакатастрофе к стихийному мемориалу на площади Ленина в поселке Палана
Люди несут цветы, свечи и портреты в память о погибших в авиакатастрофе к стихийному мемориалу на площади Ленина в поселке Палана - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Погибшую при крушении Ан-26 главу Паланы вспоминают как открытого к общению руководителя

Читать ria.ru в
ПАЛАНА (Камчатский край), 9 июл - РИА Новости, Светлана Задера. Погибшая во время крушения Ан-26 глава посёлка Палана Ольга Мохирева была первым руководителем населенного пункта, кто начал вести диалог с людьми и отчитываться перед организациями, рассказала РИА Новости руководитель филиала краевого государственного архива Елена Муравская.
Самолет Ан-26 АО "Камчатское авиапредприятие", выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-КамчатскийПалана, потерпел крушение 6 июля. На борту были 22 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки найдены на побережье в нескольких километрах севернее аэродрома Палана.
Люди несут цветы, свечи и портреты в память о погибших в авиакатастрофе к стихийному мемориалу на площади Ленина в поселке Палана - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 19:10В России
Опубликована последняя запись переговоров пилота Ан-26 с диспетчером
"К нам пришла уборщица и рассказала о трагедии. Мы даже вначале не поверили. Потом начали общаться между собой. Мы, возможно, не со всеми общались, но всех знали. Ольга Петровна, наша глава, она постоянно здесь в нашем архиве отчитывалась. Она первая, кто пошла в народ и стала общаться с людьми. Она ходила по организациям и делала отчеты: что-то получилось, что-то не получилось", - рассказывает Муравская.
По её словам, было видно, что глава старалась для посёлка.
Елена Юрьевна помогает двум семьям, кто потерял своих близких во время крушения Ан-26.
"Если у них какие-то вопросы возникают, мы стараемся им помочь решить. Просто сейчас все в таких одинаковых условиях, и людям надо помогать. Кто-то может собраться силами, кто-то нет. Мне кажется, наша помощь нужна. Главное, чтобы люди не чувствовали себя одинокими и брошенными", - говорит Муравская.
Место крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 13:09
Безмерное горе утраты. Траур по погибшим при крушении Ан-26 на Камчатке
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26ПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:27В Госдуме обвинили Литву в постановке тревоги из-за российских самолетов
16:25Зеленский сменил пресс-секретаря
16:20МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
15:39Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
Лента новостейМолния