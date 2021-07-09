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В ОЗХО опять обвинили Сирию в химатаке в 2018 году
В ОЗХО опять обвинили Сирию в химатаке в 2018 году - РИА Новости, 09.07.2021
В ОЗХО опять обвинили Сирию в химатаке в 2018 году
На 97-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Дамаск обвинили в применении химоружия в Саракибе в отместку за сбитый РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T19:48
2021-07-09T19:49
саракиб
россия
ввс сирии
воздушно-космические силы россии
сирия
оон
в мире
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ПАРИЖ, 9 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. На 97-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Дамаск обвинили в применении химоружия в Саракибе в отместку за сбитый российский самолет, эти обвинения абсурдны и не выдерживают никакой критики, заявил РИА Новости постпред РФ при организации Александр Шульгин.В Гааге 6-9 июля проходила 97-й сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)."В ходе прошедшей сессии Исполнительного совета ГРИ (группы по расследованию и идентификации – ред.) представила очередную порцию своих наработок, теперь по инциденту в сирийским Саракибе в 2018 году. Обвинительные выводы в адрес Дамаска ни для кого не стали сюрпризом", - сообщил Шульгин.По его словам, сами "атрибуторы" в документе признают, что никакой тактической выгоды от применения химоружия для сирийских правительственных войск на самом деле не было.Постпред отметил, что "это их нисколько не смущает: заказ-то получен, а щедрые пожертвования от западных доноров льются рекой, так что надо их отрабатывать","А, следовательно, нужно найти и такой мотив, который отвечал бы заранее выстроенной версии произошедшего. И тут ГРИ не придумала ничего лучше, как приплести пресловутый "российский след": мол, кому-то показалось, что химатака стала "местью" сирийцев за сбитый ранее российский самолет. Абсурдность этой версии, как и всей так называемой доказательной базы, на которой строится псевдорасследование, не выдерживает никакой критики", - подчеркнул Шульгин.Третьего февраля 2018 года в Сирии в результате обстрела из зенитно-ракетного комплекса членами террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) был сбит самолет Су-25СМ ВКС РФ, управляемый Романом Филиповым. Офицер катапультировался и вступил в бой с террористами, был ранен и впоследствии подорвал себя гранатой.ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад, в котором представлены результаты расследования, посвященного инциденту в сирийском городе Саракиб 4 февраля 2018 года. Отмечается, что для расследования миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами. ОЗХО заявила, что имеет "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Саракиб в районе Идлиба в феврале 2018 года, при этом никаких фактических доказательств в сообщении не приводится, ранее подобные заявления неоднократно опровергались. По данным организации, в результате инцидента пострадали 12 человек.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. Ранее в апреле первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский допустил, что ОЗХО подготовит "очередное псевдорасследование", обвиняющее власти Сирии в применении химоружия. Он назвал запущенную Западом инициативу по лишению Сирии прав в ОЗХО срежиссированным спектаклем.Российская сторона также неоднократно предупреждала о провокациях, которые готовят боевики против официального Дамаска, чтобы обвинить его в нанесении ударов по населенным пунктам.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210615/ataka-1737144965.html
https://ria.ru/20210220/siriya-1598429698.html
https://ria.ru/20200409/1569811793.html
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саракиб, россия, ввс сирии, воздушно-космические силы россии, сирия, оон, в мире
В ОЗХО опять обвинили Сирию в химатаке в 2018 году
19:48 09.07.2021 (обновлено: 19:49 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В ОЗХО обвинили Сирию в химатаке в 2018 году "в отместку" за сбитый российский самолет

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ПАРИЖ, 9 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. На 97-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Дамаск обвинили в применении химоружия в Саракибе в отместку за сбитый российский самолет, эти обвинения абсурдны и не выдерживают никакой критики, заявил РИА Новости постпред РФ при организации Александр Шульгин.
В Гааге 6-9 июля проходила 97-й сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
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"В ходе прошедшей сессии Исполнительного совета ГРИ (группы по расследованию и идентификации – ред.) представила очередную порцию своих наработок, теперь по инциденту в сирийским Саракибе в 2018 году. Обвинительные выводы в адрес Дамаска ни для кого не стали сюрпризом", - сообщил Шульгин.
По его словам, сами "атрибуторы" в документе признают, что никакой тактической выгоды от применения химоружия для сирийских правительственных войск на самом деле не было.
Постпред отметил, что "это их нисколько не смущает: заказ-то получен, а щедрые пожертвования от западных доноров льются рекой, так что надо их отрабатывать",
"А, следовательно, нужно найти и такой мотив, который отвечал бы заранее выстроенной версии произошедшего. И тут ГРИ не придумала ничего лучше, как приплести пресловутый "российский след": мол, кому-то показалось, что химатака стала "местью" сирийцев за сбитый ранее российский самолет. Абсурдность этой версии, как и всей так называемой доказательной базы, на которой строится псевдорасследование, не выдерживает никакой критики", - подчеркнул Шульгин.
Третьего февраля 2018 года в Сирии в результате обстрела из зенитно-ракетного комплекса членами террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) был сбит самолет Су-25СМ ВКС РФ, управляемый Романом Филиповым. Офицер катапультировался и вступил в бой с террористами, был ранен и впоследствии подорвал себя гранатой.
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ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад, в котором представлены результаты расследования, посвященного инциденту в сирийском городе Саракиб 4 февраля 2018 года. Отмечается, что для расследования миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами. ОЗХО заявила, что имеет "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Саракиб в районе Идлиба в феврале 2018 года, при этом никаких фактических доказательств в сообщении не приводится, ранее подобные заявления неоднократно опровергались. По данным организации, в результате инцидента пострадали 12 человек.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. Ранее в апреле первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский допустил, что ОЗХО подготовит "очередное псевдорасследование", обвиняющее власти Сирии в применении химоружия. Он назвал запущенную Западом инициативу по лишению Сирии прав в ОЗХО срежиссированным спектаклем.
Российская сторона также неоднократно предупреждала о провокациях, которые готовят боевики против официального Дамаска, чтобы обвинить его в нанесении ударов по населенным пунктам.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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