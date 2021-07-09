Против курганского депутата, переехавшего волка на снегоходе, завели дело
14:52 09.07.2021 (обновлено: 15:28 09.07.2021)
Против курганского депутата Дениса Хахалова, переехавшего волка на снегоходе, завели дело
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении курганского депутата Дениса Хахалова и еще пяти его сообщников после жестокой охоты, при которой он на снегоходе переехал еще живое животное, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео с охоты, в которой участвовал Хахалов и еще несколько человек. Согласно записи, охотники жестоко добивали животных, на снегоходе переехали еще живого волка. Позднее депутата исключили из партии из-за жестоких действий на охоте. Материалы проверки полиция передала прокуратуре. Хахалов говорил, что инцидент произошел потому, что у него закончились патроны, а раненый волк пытался на него напасть.
"Уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ "незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору" возбуждено в отношении Дениса Хахалова и пяти сообщников. В настоящее время все фигуранты находятся в статусе подозреваемых", - сказал собеседник агентства.
Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы до пяти лет.
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