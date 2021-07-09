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Воробьев оценил вероятность введения новых ограничений в Подмосковье

Воробьев оценил вероятность введения новых ограничений в Подмосковье - РИА Новости, 09.07.2021

Воробьев оценил вероятность введения новых ограничений в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что новых ограничений, связанных с коронавирусом, при текущих темпах вакцинации вводить не будут. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T21:29

2021-07-09T21:29

2021-07-09T21:29

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что новых ограничений, связанных с коронавирусом, при текущих темпах вакцинации вводить не будут."Ограничений мы с такой вакцинацией точно избежим, главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество