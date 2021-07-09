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Распространение коронавируса
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Воробьев оценил вероятность введения новых ограничений в Подмосковье
Воробьев оценил вероятность введения новых ограничений в Подмосковье - РИА Новости, 09.07.2021
Воробьев оценил вероятность введения новых ограничений в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что новых ограничений, связанных с коронавирусом, при текущих темпах вакцинации вводить не будут. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T21:29
2021-07-09T21:29
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что новых ограничений, связанных с коронавирусом, при текущих темпах вакцинации вводить не будут."Ограничений мы с такой вакцинацией точно избежим, главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
Воробьев оценил вероятность введения новых ограничений в Подмосковье
21:29 09.07.2021
 
© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : пресс-службы правительства Московской области

Воробьев заявил, что Подмосковье может избежать новых ограничений при таких темпах вакцинации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что новых ограничений, связанных с коронавирусом, при текущих темпах вакцинации вводить не будут.
"Ограничений мы с такой вакцинацией точно избежим, главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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