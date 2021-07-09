https://ria.ru/20210709/obstrel-1740532358.html

В ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ

В ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 09.07.2021

В ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики в четверг открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, заявил... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T01:14

2021-07-09T01:14

2021-07-09T05:25

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики в четверг открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров по селам Сокольники и Желобок, выпустив в общей сложности по территории республики 75 мин.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210705/lnr-1739864381.html

луганская народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире