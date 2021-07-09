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Число погибших при обрушении жилого дома во Флориде достигло 64 человек

Число погибших при обрушении жилого дома во Флориде достигло 64 человек - РИА Новости, 09.07.2021

Число погибших при обрушении жилого дома во Флориде достигло 64 человек

Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 64 после того, как в четверг спасатели извлекли из-под обломков еще четыре тела,... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T00:59

2021-07-09T00:59

2021-07-09T05:26

флорида

майами

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 64 после того, как в четверг спасатели извлекли из-под обломков еще четыре тела, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.Накануне власти признали, что шансов найти выживших не осталось и перевели работы в режим поиска погибших. Кава сообщила, что при разборе завалов используется тяжелая техника.Жилой дом в городке Серфсайд, который входит в агломерацию Майами, частично обрушился в ночь на 24 июня.

флорида

майами

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флорида, майами, в мире