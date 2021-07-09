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Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы - РИА Новости, 09.07.2021
Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
Более двух тысяч девушек попытаются поступить в российские военные вузы в этом году, сообщил начальник главного управления кадров Минобороны России... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T06:18
2021-07-09T12:47
россия
вооруженные силы рф
виктор горемыкин
безопасность
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Более двух тысяч девушек попытаются поступить в российские военные вузы в этом году, сообщил начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин."При этом будут зачислены на учебу около 180 граждан женского пола", — сказал он.По его словам, принимать девушек будут девять вузов: Военная академия РХБЗ, Военный институт (военно-морской политехнический), калининградский филиал Военно-морской академии, Военная академия воздушно-космической обороны, Военная академия связи, Военный университет, Военная академия РВСН, Военно-медицинская академия и Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.Наиболее востребованы из них Военно-медицинская академия, где конкурс составляет до 20 человек на одно учебное место, а также Военная академия связи — более 15 человек на место.
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россия, вооруженные силы рф, виктор горемыкин, безопасность
Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
06:18 09.07.2021 (обновлено: 12:47 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКурсантки-лётчицы Краснодарского высшего военного авиационного училища имени Героя Советского Союза А.Серова
Курсантки-лётчицы Краснодарского высшего военного авиационного училища имени Героя Советского Союза А.Серова - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Генерал-полковник Горемыкин сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Более двух тысяч девушек попытаются поступить в российские военные вузы в этом году, сообщил начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.
"При этом будут зачислены на учебу около 180 граждан женского пола", — сказал он.
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Поступающим в военные вузы не нужно будет выезжать за пределы региона
По его словам, принимать девушек будут девять вузов: Военная академия РХБЗ, Военный институт (военно-морской политехнический), калининградский филиал Военно-морской академии, Военная академия воздушно-космической обороны, Военная академия связи, Военный университет, Военная академия РВСН, Военно-медицинская академия и Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.
Наиболее востребованы из них Военно-медицинская академия, где конкурс составляет до 20 человек на одно учебное место, а также Военная академия связи — более 15 человек на место.
 
РоссияВооруженные силы РФВиктор ГоремыкинБезопасность
 
 
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