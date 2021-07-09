https://ria.ru/20210709/obrazovanie-1740537944.html

Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы

Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы - РИА Новости, 09.07.2021

Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы

Более двух тысяч девушек попытаются поступить в российские военные вузы в этом году, сообщил начальник главного управления кадров Минобороны России... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T06:18

2021-07-09T06:18

2021-07-09T12:47

россия

вооруженные силы рф

виктор горемыкин

безопасность

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Более двух тысяч девушек попытаются поступить в российские военные вузы в этом году, сообщил начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин."При этом будут зачислены на учебу около 180 граждан женского пола", — сказал он.По его словам, принимать девушек будут девять вузов: Военная академия РХБЗ, Военный институт (военно-морской политехнический), калининградский филиал Военно-морской академии, Военная академия воздушно-космической обороны, Военная академия связи, Военный университет, Военная академия РВСН, Военно-медицинская академия и Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.Наиболее востребованы из них Военно-медицинская академия, где конкурс составляет до 20 человек на одно учебное место, а также Военная академия связи — более 15 человек на место.

https://ria.ru/20210621/abiturienty-1737845410.html

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россия, вооруженные силы рф, виктор горемыкин, безопасность