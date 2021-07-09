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Американский полковник предрек НАТО развал в результате российского удара
Американский полковник предрек НАТО развал в результате российского удара - РИА Новости, 09.07.2021
Американский полковник предрек НАТО развал в результате российского удара
Отставной полковник ВВС США Марк Ганцингер объяснил, почему НАТО потерпит сокрушительное поражение в войне с Россией и Китаем. Об этом он написал в колонке для... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T17:10
2021-07-09T18:48
россия
b-52
ввс сша
прибалтика
министерство обороны сша
нато
тайвань
китай
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Отставной полковник ВВС США Марк Ганцингер объяснил, почему НАТО потерпит сокрушительное поражение в войне с Россией и Китаем. Об этом он написал в колонке для Defense News.По словам офицера, Министерство обороны Соединенных Штатов выбрало неправильный курс развития вооруженных сил. Пентагон, руководствуясь фразой "качество превыше количества", сокращает численность армии и надеется, что новые технологии увеличат ее боеспособность. В течение 30 лет американское военное ведомство "разрушало, чтобы строить". Теперь США не хватит сил, чтобы отразить нападение равного себе соперника на дальних подступах, сдержать ядерный удар и защитить территорию государства, считает специалист.Для успеха в войне с Россией и Китаем стране понадобится армия, способная нанести крупномасштабные высокоточные удары и развить наступление вглубь территории противника. Все это должно происходить за считанные часы, иначе соперники Вашингтона быстро займут Прибалтику и Тайвань, пишет Ганцингер. Только авиация — бомбардировщики и истребители пятого поколения — могут оперативно отреагировать на такой глобальный вызов, отметил военный.Полковник уточнил, что со времен холодной войны 66% бомбардировщиков ВВС США отправили на свалку.Нынешние 140 самолетов B-1, B-2 и B-52 могут совершить 30 ударных вылетов в день. При этом во время "Бури в пустыне" (операция многонациональных сил по освобождению Кувейта и разгрому иракской армии) одни только бомбардировщики B-52 в среднем 50 раз в день отправлялись на задания.Этих сил недостаточно для успешной войны с ведущими армиями планеты, подчеркнул эксперт. Если Китай и Россия одновременно нанесут удар по Тайваню и Прибалтийским странам, а американские войска не смогут дать немедленный подавляющий ответ, это окажет разрушительное воздействие на США, низведет страну до уровня второстепенной военной державы, а также разрушит НАТО, подытожил Ганцингер.
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россия, b-52, ввс сша, прибалтика, министерство обороны сша, нато, тайвань, китай, сша, в мире
Американский полковник предрек НАТО развал в результате российского удара
17:10 09.07.2021 (обновлено: 18:48 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Американский полковник Ганцингер предрек НАТО развал в результате российского удара

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Отставной полковник ВВС США Марк Ганцингер объяснил, почему НАТО потерпит сокрушительное поражение в войне с Россией и Китаем. Об этом он написал в колонке для Defense News.
По словам офицера, Министерство обороны Соединенных Штатов выбрало неправильный курс развития вооруженных сил. Пентагон, руководствуясь фразой "качество превыше количества", сокращает численность армии и надеется, что новые технологии увеличат ее боеспособность. В течение 30 лет американское военное ведомство "разрушало, чтобы строить".
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Теперь США не хватит сил, чтобы отразить нападение равного себе соперника на дальних подступах, сдержать ядерный удар и защитить территорию государства, считает специалист.
Для успеха в войне с Россией и Китаем стране понадобится армия, способная нанести крупномасштабные высокоточные удары и развить наступление вглубь территории противника. Все это должно происходить за считанные часы, иначе соперники Вашингтона быстро займут Прибалтику и Тайвань, пишет Ганцингер. Только авиация — бомбардировщики и истребители пятого поколения — могут оперативно отреагировать на такой глобальный вызов, отметил военный.
Полковник уточнил, что со времен холодной войны 66% бомбардировщиков ВВС США отправили на свалку.
"Мощь наших Военно-воздушных сил сейчас составляет половину от той, которая нанесла поражение иракской армии в 1991 году", — добавил он.
Нынешние 140 самолетов B-1, B-2 и B-52 могут совершить 30 ударных вылетов в день. При этом во время "Бури в пустыне" (операция многонациональных сил по освобождению Кувейта и разгрому иракской армии) одни только бомбардировщики B-52 в среднем 50 раз в день отправлялись на задания.
Этих сил недостаточно для успешной войны с ведущими армиями планеты, подчеркнул эксперт. Если Китай и Россия одновременно нанесут удар по Тайваню и Прибалтийским странам, а американские войска не смогут дать немедленный подавляющий ответ, это окажет разрушительное воздействие на США, низведет страну до уровня второстепенной военной державы, а также разрушит НАТО, подытожил Ганцингер.
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