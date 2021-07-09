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Глава МИД Украины упрекнул НАТО из-за России
Глава МИД Украины упрекнул НАТО из-за России - РИА Новости, 09.07.2021
Глава МИД Украины упрекнул НАТО из-за России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в том, что альянс прислушивается к России в вопросе членства Киева в организации, об этом он высказался на... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T01:06
2021-07-09T10:13
россия
дмитрий кулеба
мид украины
нато
евросоюз
андерс фог расмуссен
джеймс аппатурай
украина
в мире
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в том, что альянс прислушивается к России в вопросе членства Киева в организации, об этом он высказался на пресс-конференции в Вильнюсе, трансляция опубликована на странице МИД Литвы в фейсбуке."С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса во взаимоотношениях Украины и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и выключенными микрофонами, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку "мы должны считаться с Россией", — заявил Кулеба.По его словам, в Киеве понимают, что так "функционирует политика". При этом министр призвал не упрекать Украину в недостатке реформ, заявив, что уже проведено "достаточно" преобразований в сфере обороны, чтобы соответствовать стандартам альянса."Мы готовы продолжать, и мы продолжим реформы не только из-за НАТО, но и из-за наших личных интересов безопасности. Но взамен нам нужен честный ответ на вопрос "когда?" Мы понимаем, что членство в НАТО — это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующий шаг в нашей евроатлантической интеграции", — заключил министр.В последнее время украинские власти все больше говорят о необходимости немедленного вступления в НАТО. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе, а Киев заслуживает быть полноправным членом альянса "среди мощных стран". При этом глава МИД Украины Кулеба считает, что страна станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз.На этой неделе специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что реформы не гарантируют Киеву вступление в альянс. Он уточнил, что одних реформ недостаточно: не только Украина должна быть готова к членству в альянсе, но и НАТО — к расширению.Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса украинского государства. В июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
https://ria.ru/20210708/isterika-1740365084.html
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россия, дмитрий кулеба, мид украины, нато, евросоюз, андерс фог расмуссен, джеймс аппатурай, украина, в мире
Глава МИД Украины упрекнул НАТО из-за России
01:06 09.07.2021 (обновлено: 10:13 09.07.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /

Глава МИД Украины Кулеба выступил с упреком в адрес НАТО из-за России

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в том, что альянс прислушивается к России в вопросе членства Киева в организации, об этом он высказался на пресс-конференции в Вильнюсе, трансляция опубликована на странице МИД Литвы в фейсбуке.
"С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса во взаимоотношениях Украины и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и выключенными микрофонами, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку "мы должны считаться с Россией", — заявил Кулеба.
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По его словам, в Киеве понимают, что так "функционирует политика". При этом министр призвал не упрекать Украину в недостатке реформ, заявив, что уже проведено "достаточно" преобразований в сфере обороны, чтобы соответствовать стандартам альянса.
"Мы готовы продолжать, и мы продолжим реформы не только из-за НАТО, но и из-за наших личных интересов безопасности. Но взамен нам нужен честный ответ на вопрос "когда?" Мы понимаем, что членство в НАТО — это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующий шаг в нашей евроатлантической интеграции", — заключил министр.
В последнее время украинские власти все больше говорят о необходимости немедленного вступления в НАТО. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе, а Киев заслуживает быть полноправным членом альянса "среди мощных стран". При этом глава МИД Украины Кулеба считает, что страна станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз.
На этой неделе специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что реформы не гарантируют Киеву вступление в альянс. Он уточнил, что одних реформ недостаточно: не только Украина должна быть готова к членству в альянсе, но и НАТО — к расширению.
Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса украинского государства. В июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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РоссияДмитрий КулебаМИД УкраиныНАТОЕвросоюзАндерс Фог РасмуссенДжеймс АппатурайУкраинаВ мире
 
 
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