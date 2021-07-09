https://ria.ru/20210709/nasilie-1740537417.html

В Колумбии задержали преступника, который изнасиловал 21 ребенка

В Колумбии задержали преступника, который изнасиловал 21 ребенка - РИА Новости, 09.07.2021

В Колумбии задержали преступника, который изнасиловал 21 ребенка

Мэр колумбийского Медельина сообщил об аресте преступника по кличке Маноло, который за время работы в детском саду изнасиловал 21 ребенка. Преступление привело... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T05:47

2021-07-09T05:47

2021-07-09T05:47

иван дуке

медельин

колумбия

в мире

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МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Мэр колумбийского Медельина сообщил об аресте преступника по кличке Маноло, который за время работы в детском саду изнасиловал 21 ребенка. Преступление привело к принятию в Колумбии закона о пожизненном заключении за насилие над детьми."Несколько минут назад был задержан Исмаэль Дарио Лопера по прозвищу Маноло, в отношении которого действует ордер на арест за преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера после печальных событий, произошедших в районе Санта-Крус", - сообщил мэр Медельина Даниэль Кинтеро Калье в своем микроблоге в Twitter.Информация о бесчеловечных преступлениях в детском саду Медельина и начале расследования была обнародована 28 июня - выяснилось, что в течение трех лет 52-летний Лопера работал помощником по кухне и за это время совершил насильственные действия по меньшей мере над 21 воспитанником этого сада в возрасте до четырех лет. По данным СМИ, дети называли его "большим другом".Президент Колумбии Иван Дуке после публикации этой информации пожелал "сгнить в тюрьме" исполнителю преступления и спустя восемь дней подписал закон, устанавливающий пожизненное заключение насильникам и убийцам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210709/gaiti-1740535970.html

медельин

колумбия

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иван дуке, медельин, колумбия, в мире