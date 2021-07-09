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В Колумбии задержали преступника, который изнасиловал 21 ребенка
В Колумбии задержали преступника, который изнасиловал 21 ребенка - РИА Новости, 09.07.2021
В Колумбии задержали преступника, который изнасиловал 21 ребенка
Мэр колумбийского Медельина сообщил об аресте преступника по кличке Маноло, который за время работы в детском саду изнасиловал 21 ребенка. Преступление привело... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T05:47
2021-07-09T05:47
иван дуке
медельин
колумбия
в мире
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МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Мэр колумбийского Медельина сообщил об аресте преступника по кличке Маноло, который за время работы в детском саду изнасиловал 21 ребенка. Преступление привело к принятию в Колумбии закона о пожизненном заключении за насилие над детьми."Несколько минут назад был задержан Исмаэль Дарио Лопера по прозвищу Маноло, в отношении которого действует ордер на арест за преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера после печальных событий, произошедших в районе Санта-Крус", - сообщил мэр Медельина Даниэль Кинтеро Калье в своем микроблоге в Twitter.Информация о бесчеловечных преступлениях в детском саду Медельина и начале расследования была обнародована 28 июня - выяснилось, что в течение трех лет 52-летний Лопера работал помощником по кухне и за это время совершил насильственные действия по меньшей мере над 21 воспитанником этого сада в возрасте до четырех лет. По данным СМИ, дети называли его "большим другом".Президент Колумбии Иван Дуке после публикации этой информации пожелал "сгнить в тюрьме" исполнителю преступления и спустя восемь дней подписал закон, устанавливающий пожизненное заключение насильникам и убийцам несовершеннолетних.
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иван дуке, медельин, колумбия, в мире
В Колумбии задержали преступника, который изнасиловал 21 ребенка
05:47 09.07.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Колумбия патрулирует улицы Картахены
Полиция Колумбия патрулирует улицы Картахены - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

Власти Колумбии задержали преступника, который изнасиловал 21 ребенка в детском саду

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МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Мэр колумбийского Медельина сообщил об аресте преступника по кличке Маноло, который за время работы в детском саду изнасиловал 21 ребенка. Преступление привело к принятию в Колумбии закона о пожизненном заключении за насилие над детьми.
"Несколько минут назад был задержан Исмаэль Дарио Лопера по прозвищу Маноло, в отношении которого действует ордер на арест за преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера после печальных событий, произошедших в районе Санта-Крус", - сообщил мэр Медельина Даниэль Кинтеро Калье в своем микроблоге в Twitter.
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Информация о бесчеловечных преступлениях в детском саду Медельина и начале расследования была обнародована 28 июня - выяснилось, что в течение трех лет 52-летний Лопера работал помощником по кухне и за это время совершил насильственные действия по меньшей мере над 21 воспитанником этого сада в возрасте до четырех лет. По данным СМИ, дети называли его "большим другом".
Президент Колумбии Иван Дуке после публикации этой информации пожелал "сгнить в тюрьме" исполнителю преступления и спустя восемь дней подписал закон, устанавливающий пожизненное заключение насильникам и убийцам несовершеннолетних.
 
Иван ДукеМедельинКолумбияВ мире
 
 
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