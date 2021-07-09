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Американцы требуют пропустить на Олимпиаду наркоманку
Американцы требуют пропустить на Олимпиаду наркоманку - РИА Новости, 09.07.2021
Американцы требуют пропустить на Олимпиаду наркоманку
Накануне Олимпиады в Токио американские СМИ много пишут о русских спортсменах. Смакуется то обстоятельство, что наша сборная вынуждена будет выступать без гимна РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T08:00
2021-07-09T13:46
лорел хаббард
александрия окасио-кортес
летние олимпийские игры 2020
вада
легкая атлетика
орегон
сша
токио
олимпийские игры
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Накануне Олимпиады в Токио американские СМИ много пишут о русских спортсменах. Смакуется то обстоятельство, что наша сборная вынуждена будет выступать без гимна и флага. Откровенное злорадство авторов вызывает тот факт, что в Токио поедет не больше десяти российских легкоатлетов (обычно их в составе сборной свыше сотни). Публикуются хитрые схемы по переманиванию талантливых спортсменов из России в США — все равно на родине им "ничего не светит". В заключение русским читают мораль — это, мол, все из-за их "системного допинга".Никаких доказательств допинга WADA между тем не предъявило. Так же как со Скрипалями — highly likely, и все. Но санкции влепили щедро: десятки талантливейших российских легкоатлетов так и не добились статуса "нейтральных спортсменов" и на Олимпиаду в Токио не поедут. Причем лично их в применении запрещенных веществ даже не обвиняют. Они просто попали под раздачу. Сурово. Но, может быть, это справедливо?Нам долго внушали, что правила борьбы с допингом одинаковы для всех и нечего жаловаться. Однако не все так просто.Несколько дней назад Национальный антидопинговый комитет США дисквалифицировал известную бегунью, одну из главных претенденток на олимпийское золото на спринтерских дистанциях Ша’Карри Ричардсон. В июне девушка вышла на чемпионат США по легкой атлетике, основательно накурившись марихуаны. Следы наркотика нашли в ее анализе. Спортсменка призналась, что курила косяк прямо перед выступлением, извинилась перед общественностью и попросила не судить ее строго.Ну что в наше время значит "строго"? Вот, например, выдающийся российский прыгун в высоту, чемпион мира Данил Лысенко. Нет, у него не нашли в тестах марихуаны, у него вообще ничего запрещенного не нашли. Единственная претензия к нашему спортсмену — он пропустил несколько проб на допинг. За это ему только что впаяли шесть лет дисквалификации (из них два года условно). Он не поедет ни на Олимпиаду в Токио, ни на чемпионат мира — 2022.Ша’Карри Ричардсон за свой косяк получила один-единственный месяц дисквалификации — притом что кодекс WADA настрого запрещает спортсменам употребление каннабиса. Традиционно за это полагался "дисквал" на четыре года. Но отстранение Ричардсон должно закончиться уже в конце июля. Теоретически у бегуньи был даже шанс успеть к началу августа в Токио.Незадача, однако, в том, что ее квалификационные результаты были аннулированы и, таким образом, Ричардсон потеряла свою путевку на Олимпиаду. Тут-то и грянула медийная буря в американских СМИ. Вы думаете, Ричардсон стали стыдить и ругать? Не-а, ее все жалеют. Ведущие спортсмены, политики, феминистки стеной встали на защиту спортсменки от "дурацких" правил WADA."Очень сочувствую Ша’Карри, — пишет в твиттере чемпионка мира и Олимпийских игр по футболу Сидни Леру. — Надо понимать, что дают спортсменам, чтобы они могли справляться с вызовами большого спорта. Раз уж разрешены опиоиды и "Ксанакс", марихуану тоже надо легализовать".Соцсети раскручивают хештеги "Дайте ей бежать" и "Поддержим Ша’Карри". Петиция с требованием отменить дисквалификацию Ричардсон и отправить наркоманку в Токио собрала уже больше полумиллиона подписей. "Это все устаревшие &lt;…&gt; и абсурдные правила", — сообщается в петиции. Наказывать спортсменку вообще нельзя, потому что она принадлежит сразу к нескольким угнетенным меньшинствам: женщина, чернокожая, да еще и нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну просто как в известном анекдоте.Почитаешь газетные заголовки и кажется, что Ричардсон не попалась на травке, а пережила какую-то трагедию. "Зачем мы мучаем олимпийцев этими смешными и жестокими правилами?" — задается вопросом The New York Times. "Безумно. Трагично. Жестоко. Несправедливо" — это сообщает Boston Globe устами своих "экспертов по марихуане".Спонсор Ричардсон фирма "Найк" заявила, что продолжит с ней сотрудничать. Ассоциация легкой атлетики США выпустила заявление в поддержку бегуньи: "Мы поддерживаем ее и аплодируем ей". По теме выступил даже президент США, заявив, что "гордится реакцией спортсменки". Впрочем, "правила есть правила", неохотно признал Байден."Да дайте вы ей выступить (в Токио), — написал в твиттере сын экс-президента США Дональд Трамп — младший. — Я на все сто уверен, что травка еще никого не делала быстрее".Целую кампанию за отмену дисквалификации Ричардсон затеяла левая звезда Демпартии Александрия Окасио-Кортес. Конгрессвумен считает, что раз в штате Орегон марихуана разрешена, значит, спортсменка, курившая там косяк на соревнованиях, ничего не нарушила. И вообще, по мнению демократов, "все законы о запрете марихуаны являются системно расистскими". Соответственно, и применение правил WADA к Ричардсон — это угнетение на расовой почве.По-хорошему завидуешь сплоченности американского общества. Забыв любые внутренние разногласия, они бросаются защищать свою спортсменку. На голубом глазу они пытаются навязать местечковые законы штата Орегон всему человечеству.Нет, это уже даже нельзя назвать двойными стандартами. Это просто мировая информационная война в горячей фазе. Прогнув под себя международные спортивные организации, американцы зачищают всех возможных конкурентов еще до начала соревнований.Вот отстраняют от Олимпиады намибийских бегуний, у которых анализы показывают многовато тестостерона в крови. И в то же самое время разрешают выступать за женскую сборную Новой Зеландии бывшему мужчине. Несколько лет назад он сделал себе операцию по смене пола. С тех пор Лорел Хаббард потребляет гормоны в промышленных масштабах и успешно тягает штангу под женским именем.Годами WADA пристально ищет в тестах следы безобидного мельдония. При этом каннабис практически легализуется на самом высоком уровне. Может, спортсменам еще и алкоголь разрешить? Пускай траву курят и водку хлещут — так, что ли? Или на чем там сын американского президента сидит? Тоже разрешим?Тренд на легализацию наркотиков американский бизнес взял давно. Прикормленные СМИ в разных форматах рекламируют буквально все — от марихуаны до героина. Но особенно отвратительно, когда к этой кампании подключают известных спортсменов, которые, по идее, должны воплощать собой здоровый образ жизни.Не только российские, все сильнейшие атлеты мира живут сегодня как под дамокловым мечом. Замерли в ожидании — кого еще зачистит WADA? В это самое время американские спортсмены требуют разрешить им делать вообще все, что хотят.Очень надоело слушать утомительную ложь про то, что правила одни для всех. На сегодняшний день в олимпийском спорте осталось одно правило. Все золото по умолчанию должно доставаться спортсменам из США. Выходцы из стран-вассалов поделят серебро и бронзу. Всем остальным нациям предлагается поработать массовкой на этом "празднике спорта". Вот только цена таким победам будет ломаный грош.
https://rsport.ria.ru/20210708/doping-1740429694.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лорел хаббард, александрия окасио-кортес, летние олимпийские игры 2020, вада, легкая атлетика, орегон, сша, токио, олимпийские игры, авторы, спорт

Американцы требуют пропустить на Олимпиаду наркоманку

08:00 09.07.2021 (обновлено: 13:46 09.07.2021)
 
© AFP 2021 / Getty Images/ Cliff HawkinsСпринтер Ша’Карри Ричардсон
Спринтер Ша’Карри Ричардсон - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© AFP 2021 / Getty Images/ Cliff Hawkins
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Накануне Олимпиады в Токио американские СМИ много пишут о русских спортсменах. Смакуется то обстоятельство, что наша сборная вынуждена будет выступать без гимна и флага. Откровенное злорадство авторов вызывает тот факт, что в Токио поедет не больше десяти российских легкоатлетов (обычно их в составе сборной свыше сотни). Публикуются хитрые схемы по переманиванию талантливых спортсменов из России в США — все равно на родине им "ничего не светит". В заключение русским читают мораль — это, мол, все из-за их "системного допинга".
Участники чемпионата России по академической гребле - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 13:42
В World Rowing отреагировали на ситуацию с допингом у российских гребцов
Никаких доказательств допинга WADA между тем не предъявило. Так же как со Скрипалями — highly likely, и все. Но санкции влепили щедро: десятки талантливейших российских легкоатлетов так и не добились статуса "нейтральных спортсменов" и на Олимпиаду в Токио не поедут. Причем лично их в применении запрещенных веществ даже не обвиняют. Они просто попали под раздачу. Сурово. Но, может быть, это справедливо?
Нам долго внушали, что правила борьбы с допингом одинаковы для всех и нечего жаловаться. Однако не все так просто.
Несколько дней назад Национальный антидопинговый комитет США дисквалифицировал известную бегунью, одну из главных претенденток на олимпийское золото на спринтерских дистанциях Ша’Карри Ричардсон. В июне девушка вышла на чемпионат США по легкой атлетике, основательно накурившись марихуаны. Следы наркотика нашли в ее анализе. Спортсменка призналась, что курила косяк прямо перед выступлением, извинилась перед общественностью и попросила не судить ее строго.
Ну что в наше время значит "строго"? Вот, например, выдающийся российский прыгун в высоту, чемпион мира Данил Лысенко. Нет, у него не нашли в тестах марихуаны, у него вообще ничего запрещенного не нашли. Единственная претензия к нашему спортсмену — он пропустил несколько проб на допинг. За это ему только что впаяли шесть лет дисквалификации (из них два года условно). Он не поедет ни на Олимпиаду в Токио, ни на чемпионат мира — 2022.
Данил Лысенко - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 15:22
CAS дисквалифицировал Лысенко до августа 2022 года
Ша’Карри Ричардсон за свой косяк получила один-единственный месяц дисквалификации — притом что кодекс WADA настрого запрещает спортсменам употребление каннабиса. Традиционно за это полагался "дисквал" на четыре года. Но отстранение Ричардсон должно закончиться уже в конце июля. Теоретически у бегуньи был даже шанс успеть к началу августа в Токио.
Незадача, однако, в том, что ее квалификационные результаты были аннулированы и, таким образом, Ричардсон потеряла свою путевку на Олимпиаду. Тут-то и грянула медийная буря в американских СМИ. Вы думаете, Ричардсон стали стыдить и ругать? Не-а, ее все жалеют. Ведущие спортсмены, политики, феминистки стеной встали на защиту спортсменки от "дурацких" правил WADA.
"Очень сочувствую Ша’Карри, — пишет в твиттере чемпионка мира и Олимпийских игр по футболу Сидни Леру. — Надо понимать, что дают спортсменам, чтобы они могли справляться с вызовами большого спорта. Раз уж разрешены опиоиды и "Ксанакс", марихуану тоже надо легализовать".
Американская легкоатлетка Ша'Кэрри Ричардсон - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 17:29
Ричардсон отстранена на один месяц из-за положительного допинг-теста
Соцсети раскручивают хештеги "Дайте ей бежать" и "Поддержим Ша’Карри". Петиция с требованием отменить дисквалификацию Ричардсон и отправить наркоманку в Токио собрала уже больше полумиллиона подписей.
"Это все устаревшие <…> и абсурдные правила", — сообщается в петиции. Наказывать спортсменку вообще нельзя, потому что она принадлежит сразу к нескольким угнетенным меньшинствам: женщина, чернокожая, да еще и нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну просто как в известном анекдоте.
Почитаешь газетные заголовки и кажется, что Ричардсон не попалась на травке, а пережила какую-то трагедию. "Зачем мы мучаем олимпийцев этими смешными и жестокими правилами?" — задается вопросом The New York Times. "Безумно. Трагично. Жестоко. Несправедливо" — это сообщает Boston Globe устами своих "экспертов по марихуане".
Спонсор Ричардсон фирма "Найк" заявила, что продолжит с ней сотрудничать. Ассоциация легкой атлетики США выпустила заявление в поддержку бегуньи: "Мы поддерживаем ее и аплодируем ей". По теме выступил даже президент США, заявив, что "гордится реакцией спортсменки". Впрочем, "правила есть правила", неохотно признал Байден.
Американская бегунья Рози Руис на Бостонском марафоне
23 апреля, 08:00
Технический допинг, давление на судей: самые скандальные обманы в спорте
"Да дайте вы ей выступить (в Токио), — написал в твиттере сын экс-президента США Дональд Трамп — младший. — Я на все сто уверен, что травка еще никого не делала быстрее".
Целую кампанию за отмену дисквалификации Ричардсон затеяла левая звезда Демпартии Александрия Окасио-Кортес. Конгрессвумен считает, что раз в штате Орегон марихуана разрешена, значит, спортсменка, курившая там косяк на соревнованиях, ничего не нарушила. И вообще, по мнению демократов, "все законы о запрете марихуаны являются системно расистскими". Соответственно, и применение правил WADA к Ричардсон — это угнетение на расовой почве.
По-хорошему завидуешь сплоченности американского общества. Забыв любые внутренние разногласия, они бросаются защищать свою спортсменку. На голубом глазу они пытаются навязать местечковые законы штата Орегон всему человечеству.
Участники поствыборных протестов в штате Орегон - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 15:01
Орегон декриминализировал хранение небольшого количества любых наркотиков
Нет, это уже даже нельзя назвать двойными стандартами. Это просто мировая информационная война в горячей фазе. Прогнув под себя международные спортивные организации, американцы зачищают всех возможных конкурентов еще до начала соревнований.
Вот отстраняют от Олимпиады намибийских бегуний, у которых анализы показывают многовато тестостерона в крови. И в то же самое время разрешают выступать за женскую сборную Новой Зеландии бывшему мужчине. Несколько лет назад он сделал себе операцию по смене пола. С тех пор Лорел Хаббард потребляет гормоны в промышленных масштабах и успешно тягает штангу под женским именем.
Годами WADA пристально ищет в тестах следы безобидного мельдония. При этом каннабис практически легализуется на самом высоком уровне. Может, спортсменам еще и алкоголь разрешить? Пускай траву курят и водку хлещут — так, что ли? Или на чем там сын американского президента сидит? Тоже разрешим?
Спортсмен готовится к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской Революции в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 07:00Авторы
Фальшивые травмы и кровь. На что готовы спортсмены ради победы?
Тренд на легализацию наркотиков американский бизнес взял давно. Прикормленные СМИ в разных форматах рекламируют буквально все — от марихуаны до героина. Но особенно отвратительно, когда к этой кампании подключают известных спортсменов, которые, по идее, должны воплощать собой здоровый образ жизни.
Не только российские, все сильнейшие атлеты мира живут сегодня как под дамокловым мечом. Замерли в ожидании — кого еще зачистит WADA? В это самое время американские спортсмены требуют разрешить им делать вообще все, что хотят.
Очень надоело слушать утомительную ложь про то, что правила одни для всех. На сегодняшний день в олимпийском спорте осталось одно правило. Все золото по умолчанию должно доставаться спортсменам из США. Выходцы из стран-вассалов поделят серебро и бронзу. Всем остальным нациям предлагается поработать массовкой на этом "празднике спорта". Вот только цена таким победам будет ломаный грош.
Даяна Ястремская - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 20:24
Украинская теннисистка Ястремская не будет дисквалифицирована за допинг
 
Лорел ХаббардАлександрия Окасио-КортесЛетние Олимпийские игры 2020ВАДАЛегкая атлетикаОрегонСШАТокиоОлимпийские игрыАвторыСпорт
 
 
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