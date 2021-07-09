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МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев - РИА Новости, 09.07.2021
МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
МВД России подготовило изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в стране, предложив, в частности, отменить разрешения на временное проживание (РВП)... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T06:19
2021-07-09T10:35
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. МВД России подготовило изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в стране, предложив, в частности, отменить разрешения на временное проживание (РВП). Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Так, ведомство предлагает установить три миграционных режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно).При этом иностранцам, имеющим на руках разрешение, предоставляется возможность сменить цель пребывания без выезда за пределы России. Также в законопроекте предусматривается введение реестра недобросовестных приглашающих лиц — физических и юридических.Кроме того, ведомство предлагает регулировать трудовую миграцию с помощью двух информационных ресурсов: реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей.В марте прошлого года Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционного законодательства. Скорректировать план должны правительство, МВД, МИД, ФСБ и Минюст совместно с администрацией президента. За основу хотят взять предложения, подготовленные рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.Отмечается, что цель миграционной политики — формирование миграционной ситуации, отвечающей интересам России. Необходимость реформы объясняется тем, что существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы.
https://realty.ria.ru/20210706/mintrud-1740141367.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, общество
МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:19 09.07.2021 (обновлено: 10:35 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПолучение вида на жительство
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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МВД России разработало законопроект об отмене разрешений на временное проживание

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. МВД России подготовило изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в стране, предложив, в частности, отменить разрешения на временное проживание (РВП). Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Так, ведомство предлагает установить три миграционных режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно).
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При этом иностранцам, имеющим на руках разрешение, предоставляется возможность сменить цель пребывания без выезда за пределы России. Также в законопроекте предусматривается введение реестра недобросовестных приглашающих лиц — физических и юридических.
Кроме того, ведомство предлагает регулировать трудовую миграцию с помощью двух информационных ресурсов: реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей.
В марте прошлого года Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционного законодательства. Скорректировать план должны правительство, МВД, МИД, ФСБ и Минюст совместно с администрацией президента. За основу хотят взять предложения, подготовленные рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.
Отмечается, что цель миграционной политики — формирование миграционной ситуации, отвечающей интересам России. Необходимость реформы объясняется тем, что существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы.
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинОбщество
 
 
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