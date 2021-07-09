https://ria.ru/20210709/mutatsiya-1740631805.html

Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать

Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать - РИА Новости, 09.07.2021

Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать

После формирования коллективного иммунитета коронавирус будет реже мутировать и станет сезонным, заявил заместитель директора по научной работе Центрального... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T16:04

2021-07-09T16:04

2021-07-09T16:04

распространение коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. После формирования коллективного иммунитета коронавирус будет реже мутировать и станет сезонным, заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."На самом деле, я бы хотел сказать о ключевом преимуществе вакцинации, а именно: вирус мутирует только в неиммунном организме. Есть так называемый феномен "ускользания вируса" от вакцинируемых... Он мутирует именно в организме тех, кто не иммунен. Поэтому, когда у нас создается так называемая "подушка безопасности" в виде коллективного иммунитета, вирус будет мутировать реже и он станет сезонным", - заявил Горелов в эфире радио "Говорит Москва".Он добавил, что Россия, производя вакцину в других странах, способствует борьбе с мутацией коронавируса.

https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740624360.html

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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество