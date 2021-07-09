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Мурманская область
https://ria.ru/20210709/murmansk-1740628307.html
Власти Мурманска планируют обновить более 20 дворов до конца года
Власти Мурманска планируют обновить более 20 дворов до конца года - РИА Новости, 09.07.2021
Власти Мурманска планируют обновить более 20 дворов до конца года
Власти Мурманска намерены до конца года провести реконструкцию 22 придомовых территорий и двух общественных зон в рамках национального проекта "Жилье и... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:41
2021-07-09T15:41
мурманская область
россия
мурманск
общество
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МУРМАНСК, 9 июл – РИА Новости. Власти Мурманска намерены до конца года провести реконструкцию 22 придомовых территорий и двух общественных зон в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщили в мэрии Мурманска."Всего в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в столице Заполярья планируют обновить 22 придомовые территории и две общественные зоны", - говорится в сообщении.В заполярном Мурманске сезон ремонтных работ короткий, большинство работ нужно успеть провести за лето. В более чем 20 дворах необходимо провести разные виды работ: обрезку деревьев и озеленение, обустройство детских площадок и парковочных мест, ремонт контейнерных площадок и пешеходных дорожек.Так, в рамках программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск" осуществляется ремонт дворовых территорий домов №57 и №59, расположенных по улице Академика Павлова."Ремонт двора идет планомерно. Но в ходе его реконструкции возникла проблема, связанная с затоплением подвала одного из домов водой. Пока не установлено, откуда она поступает. Это могут быть как грунтовые воды, так и воды из системы водоснабжения. Вопрос надо решить в первую очередь и в самые сжатые сроки", - сказал по итогам осмотра территории мэр Мурманска Андрей Сысоев. Он уточнил, что для решения проблемы будет сформирована межведомственная комиссия, только после устранения проблемы можно выйти на финишный этап работ.
https://ria.ru/20210630/murmansk-1739216173.html
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россия, мурманск, общество
Власти Мурманска планируют обновить более 20 дворов до конца года
15:41 09.07.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Павел Львов

Власти Мурманска намерены до конца года провести реконструкцию 22 придомовых территорий

Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 9 июл – РИА Новости. Власти Мурманска намерены до конца года провести реконструкцию 22 придомовых территорий и двух общественных зон в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщили в мэрии Мурманска.
"Всего в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в столице Заполярья планируют обновить 22 придомовые территории и две общественные зоны", - говорится в сообщении.
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В заполярном Мурманске сезон ремонтных работ короткий, большинство работ нужно успеть провести за лето. В более чем 20 дворах необходимо провести разные виды работ: обрезку деревьев и озеленение, обустройство детских площадок и парковочных мест, ремонт контейнерных площадок и пешеходных дорожек.
Так, в рамках программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск" осуществляется ремонт дворовых территорий домов №57 и №59, расположенных по улице Академика Павлова.
"Ремонт двора идет планомерно. Но в ходе его реконструкции возникла проблема, связанная с затоплением подвала одного из домов водой. Пока не установлено, откуда она поступает. Это могут быть как грунтовые воды, так и воды из системы водоснабжения. Вопрос надо решить в первую очередь и в самые сжатые сроки", - сказал по итогам осмотра территории мэр Мурманска Андрей Сысоев. Он уточнил, что для решения проблемы будет сформирована межведомственная комиссия, только после устранения проблемы можно выйти на финишный этап работ.
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