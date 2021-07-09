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https://ria.ru/20210709/murashko-1740600591.html
Мурашко рассказал о запасе реанимационных коек
Мурашко рассказал о запасе реанимационных коек - РИА Новости, 09.07.2021
Мурашко рассказал о запасе реанимационных коек
Запас реанимационных коек в РФ есть, но симптоматика больных коронавирусом нарастает очень быстро, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:30
2021-07-09T13:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Запас реанимационных коек в РФ есть, но симптоматика больных коронавирусом нарастает очень быстро, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В реанимационных отделениях сегодня находятся почти 5 тысяч пациентов. Это 22% от коечной реанимационной сети. Запас есть, но течение заболевания характеризуется тем, что более быстро нарастает клиника, симптоматика, поэтому очень важным является при заболевании очень быстро начать терапию, пригласить врача, это снижает риски развития тяжелого течения заболевания", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID."По стационарным койкам: сегодня развернуто почти 220 тысяч коек, на стационарных койках находятся 180 тысяч человек. Количество коечной сети достаточно", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.По его словам, в Минздраве видят, что в целом по стране увеличивается количество тяжелых течений коронавируса.
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740593893.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
Мурашко рассказал о запасе реанимационных коек
13:30 09.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мурашко заявил, что запас реанимационных коек есть, но число тяжелых больных COVID-19 растет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Запас реанимационных коек в РФ есть, но симптоматика больных коронавирусом нарастает очень быстро, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В реанимационных отделениях сегодня находятся почти 5 тысяч пациентов. Это 22% от коечной реанимационной сети. Запас есть, но течение заболевания характеризуется тем, что более быстро нарастает клиника, симптоматика, поэтому очень важным является при заболевании очень быстро начать терапию, пригласить врача, это снижает риски развития тяжелого течения заболевания", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
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"По стационарным койкам: сегодня развернуто почти 220 тысяч коек, на стационарных койках находятся 180 тысяч человек. Количество коечной сети достаточно", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
По его словам, в Минздраве видят, что в целом по стране увеличивается количество тяжелых течений коронавируса.
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