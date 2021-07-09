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Мурашко призвал нарастить темпы вакцинации во Владимирской области
Мурашко призвал нарастить темпы вакцинации во Владимирской области - РИА Новости, 09.07.2021
Мурашко призвал нарастить темпы вакцинации во Владимирской области
Темпы вакцинации от COVID-19 надо нарастить во Владимирской области, регионах Северного Кавказа, включая Дагестан, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:26
2021-07-09T13:26
скфо
северный кавказ
михаил мурашко
здоровье - общество
владимирская область
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Темпы вакцинации от COVID-19 надо нарастить во Владимирской области, регионах Северного Кавказа, включая Дагестан, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Есть ряд регионов, которым просто необходимо нарастить темпы вакцинации, мы видим для них риски. Я бы хотел отметить, это и Владимирская область, и ряд регионов СКФО - Кабардино-Балкария, Дагестан. Хотелось бы, чтобы и население, и медицинские работники более активно с населением это отработали", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
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северный кавказ
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скфо, северный кавказ, михаил мурашко, здоровье - общество, владимирская область, общество
Мурашко призвал нарастить темпы вакцинации во Владимирской области
13:26 09.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мурашко призвал нарастить темпы вакцинации от COVID-19 во Владимирской области и регионах СКФО

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Темпы вакцинации от COVID-19 надо нарастить во Владимирской области, регионах Северного Кавказа, включая Дагестан, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Есть ряд регионов, которым просто необходимо нарастить темпы вакцинации, мы видим для них риски. Я бы хотел отметить, это и Владимирская область, и ряд регионов СКФО - Кабардино-Балкария, Дагестан. Хотелось бы, чтобы и население, и медицинские работники более активно с населением это отработали", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
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СКФОСеверный КавказМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВладимирская областьОбщество
 
 
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