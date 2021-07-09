https://ria.ru/20210709/murashko-1740599581.html
Мурашко призвал нарастить темпы вакцинации во Владимирской области
Мурашко призвал нарастить темпы вакцинации во Владимирской области - РИА Новости, 09.07.2021
Мурашко призвал нарастить темпы вакцинации во Владимирской области
Темпы вакцинации от COVID-19 надо нарастить во Владимирской области, регионах Северного Кавказа, включая Дагестан, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:26
2021-07-09T13:26
2021-07-09T13:26
скфо
северный кавказ
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общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Темпы вакцинации от COVID-19 надо нарастить во Владимирской области, регионах Северного Кавказа, включая Дагестан, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Есть ряд регионов, которым просто необходимо нарастить темпы вакцинации, мы видим для них риски. Я бы хотел отметить, это и Владимирская область, и ряд регионов СКФО - Кабардино-Балкария, Дагестан. Хотелось бы, чтобы и население, и медицинские работники более активно с населением это отработали", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740593893.html
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скфо, северный кавказ, михаил мурашко, здоровье - общество, владимирская область, общество
Мурашко призвал нарастить темпы вакцинации во Владимирской области
Мурашко призвал нарастить темпы вакцинации от COVID-19 во Владимирской области и регионах СКФО