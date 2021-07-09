https://ria.ru/20210709/most-1740599690.html

Новый мост открыли в Воскресенске

Новый мост открыли в Воскресенске - РИА Новости, 09.07.2021

Новый мост открыли в Воскресенске

Губернатор Андрей Воробьёв запустил движение по новому Афанасьевскому мосту через Москву-реку в Воскресенсе, сообщает пресс-служба правительства Московской... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:41

2021-07-09T13:41

2021-07-09T13:41

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Губернатор Андрей Воробьёв запустил движение по новому Афанасьевскому мосту через Москву-реку в Воскресенсе, сообщает пресс-служба правительства Московской области . Мост сдали на 7 месяцев раньше планируемого срока.Старый мост был построен еще 60 лет назад и давно нуждался в реконструкции. По поручению губернатора работы по строительству нового объекта стартовали в декабре 2019 года в рамках президентского проекта "Безопасные качественные дороги". Теперь более 40 тыс. жителей трех крупных микрорайонов города смогут доезжать до центра за 20 минут, а до Новорязанского шоссе — за 25 минут. Новый мост снизит поток транзитного транспорта и обеспечит альтернативный выезд на А-108 "Московское большое кольцо" и Новорязанское шоссе."Московская область развивается и, благодаря президентским проектам, мы открываем достаточно много объектов. Но дорог много не бывает, мостов - тоже. Поэтому я хочу, прежде всего, поблагодарить строителей за сдачу объекта раньше срока и его высокое качество. А также наших жителей и за терпение, и за инициативу, потому что вы не молчали, говорили о важности. Главный критерий - это удобство для человека, безопасность движения, мы этим стараемся заниматься", - сказал Андрей Воробьёв на церемонии открытия путепровода.Пресс-служба отмечает, что старый мост будет демонтирован — на время строительства он использовался как временный.

https://ria.ru/20210709/podmoskove-1740565458.html

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество