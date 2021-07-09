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https://ria.ru/20210709/moskva-1740634791.html
В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки - РИА Новости, 09.07.2021
В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
Московские полицейские задержали двух приезжих мужчин, подозреваемых в продаже поддельных медицинских справок об отводе от вакцинации против COVID-19,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:15
2021-07-09T16:15
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Московские полицейские задержали двух приезжих мужчин, подозреваемых в продаже поддельных медицинских справок об отводе от вакцинации против COVID-19, сообщается на сайте МВД Медиа."Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУМВД России по Москве задержали приезжих граждан, подозреваемых в изготовлении и сбыте справок о медицинском отводе от вакцинации от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.На злоумышленников вышли благодаря проверочной закупке. Так, оперативниками на Профсоюзной улице была задержана сначала женщина-курьер, которая пояснила, что конверты с фальшивыми справками она получила от неизвестного, а сама работает службе доставки."Ею было реализовано два документа, их максимальная стоимость оценена в 4 тысячи рублей. Согласно заключению экспертов… изъятые документы оказались поддельными", - добавляется в сообщении.Позже были задержаны и сами предполагаемые изготовители фальшивых документов. Ими оказались двое приезжих мужчин 24 и 34 лет. Они подозреваются в изготовлении документов с использованием готовых бланков с печатями. При обысках в квартирах у фигурантов изъяли компьютеры и 20 бланков с оттисками штампов медучреждений Москвы."Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления... "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", - добавляется в сообщении.Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Женщина-курьер проходит по уголовному делу в статусе свидетеля.
https://ria.ru/20210707/spravka-1740329275.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, гумвд, коронавирусы, здоровье - общество, москва, происшествия
В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:15 09.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые справки о медотводе от вакцинации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Московские полицейские задержали двух приезжих мужчин, подозреваемых в продаже поддельных медицинских справок об отводе от вакцинации против COVID-19, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУМВД России по Москве задержали приезжих граждан, подозреваемых в изготовлении и сбыте справок о медицинском отводе от вакцинации от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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На злоумышленников вышли благодаря проверочной закупке. Так, оперативниками на Профсоюзной улице была задержана сначала женщина-курьер, которая пояснила, что конверты с фальшивыми справками она получила от неизвестного, а сама работает службе доставки.
"Ею было реализовано два документа, их максимальная стоимость оценена в 4 тысячи рублей. Согласно заключению экспертов… изъятые документы оказались поддельными", - добавляется в сообщении.
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Позже были задержаны и сами предполагаемые изготовители фальшивых документов. Ими оказались двое приезжих мужчин 24 и 34 лет. Они подозреваются в изготовлении документов с использованием готовых бланков с печатями. При обысках в квартирах у фигурантов изъяли компьютеры и 20 бланков с оттисками штампов медучреждений Москвы.
"Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления... "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", - добавляется в сообщении.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Женщина-курьер проходит по уголовному делу в статусе свидетеля.
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