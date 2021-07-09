https://ria.ru/20210709/mordoviya-1740579006.html

В ЦИК Мордовии подали документы пять кандидатов на пост главы региона

В ЦИК Мордовии подали документы пять кандидатов на пост главы региона - РИА Новости, 09.07.2021

В ЦИК Мордовии подали документы пять кандидатов на пост главы региона

Пять кандидатов от пяти партий подали документы в избирательную комиссию Мордовии для участия в выборах руководителя региона, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:10

2021-07-09T12:10

2021-07-09T12:10

республика мордовия

артем здунов

лдпр

кпрф

владимир путин

политика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Пять кандидатов от пяти партий подали документы в избирательную комиссию Мордовии для участия в выборах руководителя региона, сообщили РИА Новости в республиканском ЦИК."Приняты документы от пяти кандидатов на пост главы Республики Мордовия. Выдвижение кандидатов завершилось вечером 8 июля", - заявили в ЦИК региона.Как сообщается на сайте ЦИК Мордовии, документы подали врио главы республики Артем Здунов, выдвинутый региональным отделением "Единой России", Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Валерий Быков (Справедливая Россия – Патриоты – За правду).Как отметила собеседница агентства, претендующие на пост главы республики кандидаты должны предоставить необходимые для регистрации документы в период с 25 июля по 4 августа.Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210705/zdunov-1739905138.html

https://ria.ru/20210615/zdunov-1738300903.html

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республика мордовия, артем здунов, лдпр, кпрф, владимир путин, политика