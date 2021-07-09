https://ria.ru/20210709/moldaviya-1740558618.html

В МИД осудили вмешательство США и ЕС в предвыборную кампанию в Молдавии

В МИД осудили вмешательство США и ЕС в предвыборную кампанию в Молдавии - РИА Новости, 09.07.2021

В МИД осудили вмешательство США и ЕС в предвыборную кампанию в Молдавии

Предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством со стороны США и ЕС, это недопустимо, сказала официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:30

2021-07-09T10:30

2021-07-09T10:30

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мария захарова

евросоюз

молдавия

сша

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством со стороны США и ЕС, это недопустимо, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат."С сожалением вынуждены констатировать, что предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством представителей США и Евросоюза во внутриполитические процессы страны. Министерство иностранных дел России неоднократно обращало внимание на недопустимость ангажированных заявлений и комментариев с выпадами в адрес политических оппонентов. К сожалению, наши призывы не были услышаны", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, Москва надеется, что выборы пройдут честно, свободно.По ее словам, Москва надеется, что выборы пройдут в спокойной атмосфере в соответствии с нормами внутреннего законодательства и международного права.

https://radiosputnik.ria.ru/20210704/moldaviya-1739806394.html

https://ria.ru/20210702/moldaviya-1739523457.html

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россия, мария захарова, евросоюз, молдавия, сша, в мире