В МИД осудили вмешательство США и ЕС в предвыборную кампанию в Молдавии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова заявила, что предвыборная кампания в Молдавии сопровождается вмешательством США и ЕС
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством со стороны США и ЕС, это недопустимо, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.
"С сожалением вынуждены констатировать, что предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством представителей США и Евросоюза во внутриполитические процессы страны. Министерство иностранных дел России неоднократно обращало внимание на недопустимость ангажированных заявлений и комментариев с выпадами в адрес политических оппонентов. К сожалению, наши призывы не были услышаны", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Москва надеется, что выборы пройдут честно, свободно.
"Россия всегда выступала и выступает в поддержку государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдавии. Мы выступаем за сохранение сбалансированной внешнеполитической линии, закрепленного в конституции нейтралитета Молдавии. Будем готовы конструктивно работать с новым парламентом и правительством Республики Молдова, которые будут сформированы по итогам выборов", - сказала Захарова.
По ее словам, Москва надеется, что выборы пройдут в спокойной атмосфере в соответствии с нормами внутреннего законодательства и международного права.