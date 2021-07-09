Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/moldaviya-1740558618.html
В МИД осудили вмешательство США и ЕС в предвыборную кампанию в Молдавии
В МИД осудили вмешательство США и ЕС в предвыборную кампанию в Молдавии - РИА Новости, 09.07.2021
В МИД осудили вмешательство США и ЕС в предвыборную кампанию в Молдавии
Предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством со стороны США и ЕС, это недопустимо, сказала официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:30
2021-07-09T10:30
россия
мария захарова
евросоюз
молдавия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729534155_0:79:3033:1785_1920x0_80_0_0_92beedbf92e7c78f120a8ac62ac74ce6.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством со стороны США и ЕС, это недопустимо, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат."С сожалением вынуждены констатировать, что предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством представителей США и Евросоюза во внутриполитические процессы страны. Министерство иностранных дел России неоднократно обращало внимание на недопустимость ангажированных заявлений и комментариев с выпадами в адрес политических оппонентов. К сожалению, наши призывы не были услышаны", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, Москва надеется, что выборы пройдут честно, свободно.По ее словам, Москва надеется, что выборы пройдут в спокойной атмосфере в соответствии с нормами внутреннего законодательства и международного права.
https://radiosputnik.ria.ru/20210704/moldaviya-1739806394.html
https://ria.ru/20210702/moldaviya-1739523457.html
россия
молдавия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729534155_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_bb9165b1b050a4ff95db350b471a25c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, евросоюз, молдавия, сша, в мире
В МИД осудили вмешательство США и ЕС в предвыборную кампанию в Молдавии
10:30 09.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Захарова заявила, что предвыборная кампания в Молдавии сопровождается вмешательством США и ЕС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством со стороны США и ЕС, это недопустимо, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 13:04В мире
Додон попросил жителей Молдавии не допустить "уничтожения страны"
"С сожалением вынуждены констатировать, что предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством представителей США и Евросоюза во внутриполитические процессы страны. Министерство иностранных дел России неоднократно обращало внимание на недопустимость ангажированных заявлений и комментариев с выпадами в адрес политических оппонентов. К сожалению, наши призывы не были услышаны", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Москва надеется, что выборы пройдут честно, свободно.
"Россия всегда выступала и выступает в поддержку государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдавии. Мы выступаем за сохранение сбалансированной внешнеполитической линии, закрепленного в конституции нейтралитета Молдавии. Будем готовы конструктивно работать с новым парламентом и правительством Республики Молдова, которые будут сформированы по итогам выборов", - сказала Захарова.
По ее словам, Москва надеется, что выборы пройдут в спокойной атмосфере в соответствии с нормами внутреннего законодательства и международного права.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 08:17
Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство
 
РоссияМария ЗахароваЕвросоюзМолдавияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:25Зеленский сменил пресс-секретаря
16:20На МАКС-2021 можно будет попасть в течение пяти дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
15:39Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
15:31Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм
Лента новостейМолния