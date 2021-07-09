https://ria.ru/20210709/mladenets-1740548282.html

В Якутске нашли тело младенца

В Якутске нашли тело младенца - РИА Новости, 09.07.2021

В Якутске нашли тело младенца

Возле многоквартирного дома в Якутске нашли тело младенца, прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба регионального ведомства. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T09:19

2021-07-09T09:19

2021-07-09T11:44

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 9 июл — РИА Новости. Возле многоквартирного дома в Якутске нашли тело младенца, прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба регионального ведомства.В соцсетях появилась информация, что в пятницу прохожие обнаружили на тротуаре рядом с 16-этажным зданием тело малолетнего ребенка, который, по предварительным данным, выпал с одного из балконов.Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники прокуратуры. Во время проверки оценят обстоятельства гибели ребенка, исполнение родителями своих обязанностей и соблюдение требований федерального законодательства.

https://ria.ru/20210406/telo-1604394984.html

якутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якутск, происшествия