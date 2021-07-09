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В Якутске нашли тело младенца
В Якутске нашли тело младенца - РИА Новости, 09.07.2021
В Якутске нашли тело младенца
Возле многоквартирного дома в Якутске нашли тело младенца, прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба регионального ведомства. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:19
2021-07-09T09:19
2021-07-09T11:44
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 9 июл — РИА Новости. Возле многоквартирного дома в Якутске нашли тело младенца, прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба регионального ведомства.В соцсетях появилась информация, что в пятницу прохожие обнаружили на тротуаре рядом с 16-этажным зданием тело малолетнего ребенка, который, по предварительным данным, выпал с одного из балконов.Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники прокуратуры. Во время проверки оценят обстоятельства гибели ребенка, исполнение родителями своих обязанностей и соблюдение требований федерального законодательства.
https://ria.ru/20210406/telo-1604394984.html
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якутск, происшествия
В Якутске нашли тело младенца
09:19 09.07.2021 (обновлено: 11:44 09.07.2021)
В Якутске нашли тело младенца возле многоквартирного дома
ЯКУТСК, 9 июл — РИА Новости.
Возле многоквартирного дома в Якутске
нашли тело младенца, прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
В соцсетях появилась информация, что в пятницу прохожие обнаружили на тротуаре рядом с 16-этажным зданием тело малолетнего ребенка, который, по предварительным данным, выпал с одного из балконов.
Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники прокуратуры.
Во время проверки оценят обстоятельства гибели ребенка, исполнение родителями своих обязанностей и соблюдение требований федерального законодательства.