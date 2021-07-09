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Минюст включил пять европейских НПО в список нежелательных организаций
Минюст включил пять европейских НПО в список нежелательных организаций - РИА Новости, 09.07.2021
Минюст включил пять европейских НПО в список нежелательных организаций
Минюст РФ включил в список нежелательных в России пять европейских НПО, в том числе "Фонд Ходорковского", сообщается на сайте министерства. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:10
2021-07-09T18:20
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минюст РФ включил в список нежелательных в России пять европейских НПО, в том числе "Фонд Ходорковского", сообщается на сайте министерства."Девятого июля 2021 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Spolecnost Svobody Informace, Z.S. ("Компания свободы информации, з.с.", "Общество свободы информации, з.с.") (Чешская Республика); European Choice ("Европейский выбор"), Франция; Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), Великобритания; Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), Великобритания; Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Великобритания", - говорится в сообщении.Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" и на основании решений заместителя генерального прокурора РФ от 29 июня и 30 июня 2021 года, добавляется в сообщении.
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министерство юстиции рф (минюст россии), великобритания, франция, общество, в мире, россия
Минюст включил пять европейских НПО в список нежелательных организаций
18:10 09.07.2021 (обновлено: 18:20 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Минюст включил в список нежелательных "Фонд Ходорковского" и еще четыре европейских НПО

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минюст РФ включил в список нежелательных в России пять европейских НПО, в том числе "Фонд Ходорковского", сообщается на сайте министерства.
"Девятого июля 2021 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Spolecnost Svobody Informace, Z.S. ("Компания свободы информации, з.с.", "Общество свободы информации, з.с.") (Чешская Республика); European Choice ("Европейский выбор"), Франция; Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), Великобритания; Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), Великобритания; Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Великобритания", - говорится в сообщении.
Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" и на основании решений заместителя генерального прокурора РФ от 29 июня и 30 июня 2021 года, добавляется в сообщении.
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