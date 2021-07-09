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Минюст включил пять европейских НПО в список нежелательных организаций

Минюст включил пять европейских НПО в список нежелательных организаций - РИА Новости, 09.07.2021

Минюст включил пять европейских НПО в список нежелательных организаций

Минюст РФ включил в список нежелательных в России пять европейских НПО, в том числе "Фонд Ходорковского", сообщается на сайте министерства. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T18:10

2021-07-09T18:10

2021-07-09T18:20

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минюст РФ включил в список нежелательных в России пять европейских НПО, в том числе "Фонд Ходорковского", сообщается на сайте министерства."Девятого июля 2021 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Spolecnost Svobody Informace, Z.S. ("Компания свободы информации, з.с.", "Общество свободы информации, з.с.") (Чешская Республика); European Choice ("Европейский выбор"), Франция; Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), Великобритания; Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), Великобритания; Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Великобритания", - говорится в сообщении.Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" и на основании решений заместителя генерального прокурора РФ от 29 июня и 30 июня 2021 года, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210701/npo-1739504255.html

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министерство юстиции рф (минюст россии), великобритания, франция, общество, в мире, россия