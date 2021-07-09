https://ria.ru/20210709/medvedchuk-1740544743.html

Суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября

Суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября - РИА Новости, 09.07.2021

Суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября

Печерский районный суд Киева продлил в четверг срок круглосуточного домашнего ареста главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T08:42

2021-07-09T08:42

2021-07-09T08:44

виктор медведчук

киев

в мире

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КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил в четверг срок круглосуточного домашнего ареста главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука до 7 сентября, соответствующее решение зачитал следственный судья Сергей Вовк.Накануне Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. В четверг судья Вовк начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении срока круглосуточного домашнего ареста Медведчука. Защита политика заявила ему отвод, считая судью предвзятым, однако суд отказался удовлетворить заявление. Обвинение просило продлить круглосуточный домашний арест Медведчука до 9 сентября."Суд постановил ходатайство прокурора… о продлении срока меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста относительно подозреваемого Медведчука удовлетворить, продлить срок… до 7 сентября 2021 года включительно", - сообщил судья. Трансляцию ведет YouTube-канал "Первый независимый".При этом суд также продлил действие обязательств, возложенных на политика. В частности, ему запрещено отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя или суда, его загранпаспорта по-прежнему должны быть сданы, а также Медведчук должен носить электронный браслет.Суд разрешил Медведчуку покидать дом только для получения медпомощи.Постановление суда может быть обжаловано в течение пяти дней.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/medvedchuk-1740514016.html

https://ria.ru/20210708/medvedchuk-1740452279.html

киев

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виктор медведчук, киев, в мире