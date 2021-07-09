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Суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября
Суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября - РИА Новости, 09.07.2021
Суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября
Печерский районный суд Киева продлил в четверг срок круглосуточного домашнего ареста главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T08:42
2021-07-09T08:44
виктор медведчук
киев
в мире
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КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил в четверг срок круглосуточного домашнего ареста главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука до 7 сентября, соответствующее решение зачитал следственный судья Сергей Вовк.Накануне Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. В четверг судья Вовк начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении срока круглосуточного домашнего ареста Медведчука. Защита политика заявила ему отвод, считая судью предвзятым, однако суд отказался удовлетворить заявление. Обвинение просило продлить круглосуточный домашний арест Медведчука до 9 сентября."Суд постановил ходатайство прокурора… о продлении срока меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста относительно подозреваемого Медведчука удовлетворить, продлить срок… до 7 сентября 2021 года включительно", - сообщил судья. Трансляцию ведет YouTube-канал "Первый независимый".При этом суд также продлил действие обязательств, возложенных на политика. В частности, ему запрещено отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя или суда, его загранпаспорта по-прежнему должны быть сданы, а также Медведчук должен носить электронный браслет.Суд разрешил Медведчуку покидать дом только для получения медпомощи.Постановление суда может быть обжаловано в течение пяти дней.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/medvedchuk-1740514016.html
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виктор медведчук, киев, в мире
Суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября
08:42 09.07.2021 (обновлено: 08:44 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Суд в Киеве продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября

Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил в четверг срок круглосуточного домашнего ареста главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука до 7 сентября, соответствующее решение зачитал следственный судья Сергей Вовк.
Накануне Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. В четверг судья Вовк начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении срока круглосуточного домашнего ареста Медведчука. Защита политика заявила ему отвод, считая судью предвзятым, однако суд отказался удовлетворить заявление. Обвинение просило продлить круглосуточный домашний арест Медведчука до 9 сентября.
"Суд постановил ходатайство прокурора… о продлении срока меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста относительно подозреваемого Медведчука удовлетворить, продлить срок… до 7 сентября 2021 года включительно", - сообщил судья. Трансляцию ведет YouTube-канал "Первый независимый".
При этом суд также продлил действие обязательств, возложенных на политика. В частности, ему запрещено отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя или суда, его загранпаспорта по-прежнему должны быть сданы, а также Медведчук должен носить электронный браслет.
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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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