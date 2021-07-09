Медведчук заявил, что готов к любому решению суда по продлению ареста
08:41 09.07.2021 (обновлено: 08:43 09.07.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева
Медведчук заявил, что готов к любому решению суда по продлению ему домашнего ареста
КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в пятницу прибыл на заседание Печерского районного суда Киева, где будет объявлено решение по продлению ему срока круглосуточного домашнего ареста.
Накануне Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. В четверг судья Вовк начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении срока круглосуточного домашнего ареста Медведчука. Защита политика заявила ему отвод, считая судью предвзятым, однако суд отказался удовлетворить заявление. Обвинение просит продлить круглосуточный домашний арест Медведчука до 9 сентября.
"Я готов к любому решению суда, потому что понимаю, что это очередной этап борьбы с незаконными уголовными преследованиями и политическими репрессиями", - сказал Медведчук журналистам перед заседанием. Трансляцию ведет YouTube-канал "Первый независимый".
По его мнению, адвокаты сделали все для того, чтобы решение было справедливым/
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.