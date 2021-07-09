https://ria.ru/20210709/medvedchuk-1740544608.html

Медведчук заявил, что готов к любому решению суда по продлению ареста

Медведчук заявил, что готов к любому решению суда по продлению ареста - РИА Новости, 09.07.2021

Медведчук заявил, что готов к любому решению суда по продлению ареста

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в пятницу прибыл на заседание Печерского районного суда Киева, где будет... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T08:41

2021-07-09T08:41

2021-07-09T08:43

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

киев

в мире

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КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в пятницу прибыл на заседание Печерского районного суда Киева, где будет объявлено решение по продлению ему срока круглосуточного домашнего ареста.Накануне Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. В четверг судья Вовк начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении срока круглосуточного домашнего ареста Медведчука. Защита политика заявила ему отвод, считая судью предвзятым, однако суд отказался удовлетворить заявление. Обвинение просит продлить круглосуточный домашний арест Медведчука до 9 сентября."Я готов к любому решению суда, потому что понимаю, что это очередной этап борьбы с незаконными уголовными преследованиями и политическими репрессиями", - сказал Медведчук журналистам перед заседанием. Трансляцию ведет YouTube-канал "Первый независимый".По его мнению, адвокаты сделали все для того, чтобы решение было справедливым/Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/medvedchuk-1740514016.html

https://ria.ru/20210708/medvedchuk-1740476947.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, киев, в мире