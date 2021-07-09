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Наука
https://ria.ru/20210709/mayning-1740579363.html
Майнеры экстренно распродают видеокарты AMD и Nvidia
Майнеры экстренно распродают видеокарты AMD и Nvidia - РИА Новости, 09.07.2021
Майнеры экстренно распродают видеокарты AMD и Nvidia
Крупнейший рынок майнинга захлестнула волна распродаж видеокарт и ферм для добычи криптовалют. О ситуации в Китае сообщает портал Tomshardware. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:12
2021-07-09T12:12
наука
криптовалюта
nvidia corporation
amd, inc.
китай
технологии
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Крупнейший рынок майнинга захлестнула волна распродаж видеокарт и ферм для добычи криптовалют. О ситуации в Китае сообщает портал Tomshardware.Власти Китая активно борются с добытчиками криптовалют, некоторые из которых пытаются перевести свой бизнес за пределы КНР. Остальным же майнерам приходится распродавать компьютерные видеокарты AMD и Nvidia, которые несколько месяцев назад были дорогостоящим дефицитом."Шахтеры" пытаются распродавать видеокарты оптом. Партии из 100 единиц новейших GeForce RTX 3070 продавались по 400 долларов каждая (примерно 30 000 рублей по текущему курсу), а RTX 3060 и 3060 Ti по 200 единиц предлагались за 293 и 370 долларов (22 000 и 27 000) соответственно. Последняя карточка новой в России предлагается за 110 000 рублей.Эксперты считают, что пока стоит воздержаться от покупки таких видеокарт: ускорители из майнинг-ферм имеют сомнительный ресурс и цена на них в ближайшие месяцы может еще больше упасть.
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криптовалюта, nvidia corporation, amd, inc., китай, технологии

Майнеры экстренно распродают видеокарты AMD и Nvidia

12:12 09.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФерма для майнинга криптовалют
Ферма для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Крупнейший рынок майнинга захлестнула волна распродаж видеокарт и ферм для добычи криптовалют. О ситуации в Китае сообщает портал Tomshardware.
Власти Китая активно борются с добытчиками криптовалют, некоторые из которых пытаются перевести свой бизнес за пределы КНР. Остальным же майнерам приходится распродавать компьютерные видеокарты AMD и Nvidia, которые несколько месяцев назад были дорогостоящим дефицитом.
"Шахтеры" пытаются распродавать видеокарты оптом. Партии из 100 единиц новейших GeForce RTX 3070 продавались по 400 долларов каждая (примерно 30 000 рублей по текущему курсу), а RTX 3060 и 3060 Ti по 200 единиц предлагались за 293 и 370 долларов (22 000 и 27 000) соответственно. Последняя карточка новой в России предлагается за 110 000 рублей.
Эксперты считают, что пока стоит воздержаться от покупки таких видеокарт: ускорители из майнинг-ферм имеют сомнительный ресурс и цена на них в ближайшие месяцы может еще больше упасть.
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НаукаКриптовалютаNVIDIA CorporationAMD, Inc.КитайТехнологии
 
 
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