https://ria.ru/20210709/mayning-1740579363.html

Майнеры экстренно распродают видеокарты AMD и Nvidia

Майнеры экстренно распродают видеокарты AMD и Nvidia - РИА Новости, 09.07.2021

Майнеры экстренно распродают видеокарты AMD и Nvidia

Крупнейший рынок майнинга захлестнула волна распродаж видеокарт и ферм для добычи криптовалют. О ситуации в Китае сообщает портал Tomshardware. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:12

2021-07-09T12:12

2021-07-09T12:12

наука

криптовалюта

nvidia corporation

amd, inc.

китай

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151034/57/1510345719_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_5f18c2573442268dffa14743d579b3ef.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Крупнейший рынок майнинга захлестнула волна распродаж видеокарт и ферм для добычи криптовалют. О ситуации в Китае сообщает портал Tomshardware.Власти Китая активно борются с добытчиками криптовалют, некоторые из которых пытаются перевести свой бизнес за пределы КНР. Остальным же майнерам приходится распродавать компьютерные видеокарты AMD и Nvidia, которые несколько месяцев назад были дорогостоящим дефицитом."Шахтеры" пытаются распродавать видеокарты оптом. Партии из 100 единиц новейших GeForce RTX 3070 продавались по 400 долларов каждая (примерно 30 000 рублей по текущему курсу), а RTX 3060 и 3060 Ti по 200 единиц предлагались за 293 и 370 долларов (22 000 и 27 000) соответственно. Последняя карточка новой в России предлагается за 110 000 рублей.Эксперты считают, что пока стоит воздержаться от покупки таких видеокарт: ускорители из майнинг-ферм имеют сомнительный ресурс и цена на них в ближайшие месяцы может еще больше упасть.

https://ria.ru/20210704/videokarta-1739644675.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, nvidia corporation, amd, inc., китай, технологии