https://ria.ru/20210709/mamonov-1740582378.html
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта - РИА Новости, 09.07.2021
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта
Музыкант Петр Мамонов девятые сутки находится на ИВЛ, состояние артиста по-прежнему остается крайне тяжелым, рассказала РИА Новости его жена Ольга Мамонова. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:23
2021-07-09T12:23
2021-07-09T12:23
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
звуки му
петр мамонов
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Музыкант Петр Мамонов девятые сутки находится на ИВЛ, состояние артиста по-прежнему остается крайне тяжелым, рассказала РИА Новости его жена Ольга Мамонова.Мамонов находится в реанимации с коронавирусом, он был подключен к аппарату ИВЛ вечером 1 июля."Состояние крайне тяжелое. Дыхание на ИВЛ. … Девятые сутки сегодня", - сказала Мамонова.Мамонов – основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му", музыкант снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.
https://ria.ru/20210702/mamonov-1739529420.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, звуки му, петр мамонов, общество
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта
Жена Петра Мамонова рассказала, что музыкант девятые сутки находится на ИВЛ