Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210709/mamonov-1740582378.html
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта - РИА Новости, 09.07.2021
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта
Музыкант Петр Мамонов девятые сутки находится на ИВЛ, состояние артиста по-прежнему остается крайне тяжелым, рассказала РИА Новости его жена Ольга Мамонова. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:23
2021-07-09T12:23
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
звуки му
петр мамонов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739538809_0:216:2736:1755_1920x0_80_0_0_841c742b703ac01eb0c1735a795452cd.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Музыкант Петр Мамонов девятые сутки находится на ИВЛ, состояние артиста по-прежнему остается крайне тяжелым, рассказала РИА Новости его жена Ольга Мамонова.Мамонов находится в реанимации с коронавирусом, он был подключен к аппарату ИВЛ вечером 1 июля."Состояние крайне тяжелое. Дыхание на ИВЛ. … Девятые сутки сегодня", - сказала Мамонова.Мамонов – основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му", музыкант снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.
https://ria.ru/20210702/mamonov-1739529420.html
https://ria.ru/20210707/mamonov-1740308118.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739538809_56:0:2488:1824_1920x0_80_0_0_6dbd842197162f08326f0aa7b6d4847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, звуки му, петр мамонов, общество
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта
12:23 09.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМузыкант и актер Петр Мамонов
Музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Жена Петра Мамонова рассказала, что музыкант девятые сутки находится на ИВЛ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Музыкант Петр Мамонов девятые сутки находится на ИВЛ, состояние артиста по-прежнему остается крайне тяжелым, рассказала РИА Новости его жена Ольга Мамонова.
Мамонов находится в реанимации с коронавирусом, он был подключен к аппарату ИВЛ вечером 1 июля.
Поэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 09:25Культура
Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
"Состояние крайне тяжелое. Дыхание на ИВЛ. … Девятые сутки сегодня", - сказала Мамонова.
Мамонов – основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му", музыкант снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.
Музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 17:32Распространение коронавируса
Мамонова начали выводить из искусственной комы
 
КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Звуки МуПетр МамоновОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:20На МАКС-2021 можно будет попасть в течение пяти дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
15:39Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
15:31Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм
15:30"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству
Лента новостейМолния