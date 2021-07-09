https://ria.ru/20210709/mamonov-1740582378.html

Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта

Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта - РИА Новости, 09.07.2021

Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта

Музыкант Петр Мамонов девятые сутки находится на ИВЛ, состояние артиста по-прежнему остается крайне тяжелым, рассказала РИА Новости его жена Ольга Мамонова. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:23

2021-07-09T12:23

2021-07-09T12:23

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

звуки му

петр мамонов

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Музыкант Петр Мамонов девятые сутки находится на ИВЛ, состояние артиста по-прежнему остается крайне тяжелым, рассказала РИА Новости его жена Ольга Мамонова.Мамонов находится в реанимации с коронавирусом, он был подключен к аппарату ИВЛ вечером 1 июля."Состояние крайне тяжелое. Дыхание на ИВЛ. … Девятые сутки сегодня", - сказала Мамонова.Мамонов – основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му", музыкант снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.

https://ria.ru/20210702/mamonov-1739529420.html

https://ria.ru/20210707/mamonov-1740308118.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, звуки му, петр мамонов, общество