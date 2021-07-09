https://ria.ru/20210709/maks-1740587715.html
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в МАКС
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в МАКС - РИА Новости, 09.07.2021
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в МАКС
В Кремле ожидают, что президент РФ Владимир Путин посетит авиасалон МАКС-2021, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:42
2021-07-09T12:42
2021-07-09T12:56
авиасалон макс
макс-2021
россия
дмитрий песков
владимир путин
жуковский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155815/17/1558151744_0:232:2741:1774_1920x0_80_0_0_7d43408c0e919262c5fa08697f29fee3.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле ожидают, что президент РФ Владимир Путин посетит авиасалон МАКС-2021, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы ожидаем, что президент посетит МАКС", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии президента в работе авиасалона.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210709/raketa-1740534933.html
россия
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155815/17/1558151744_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_75950111c58b7311dc8dd208f3d0e471.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авиасалон макс, макс-2021, россия, дмитрий песков, владимир путин, жуковский, общество
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в МАКС
12:42 09.07.2021 (обновлено: 12:56 09.07.2021)
В Кремле ожидают, что Путин посетит МАКС