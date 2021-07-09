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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в МАКС

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в МАКС - РИА Новости, 09.07.2021

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в МАКС

В Кремле ожидают, что президент РФ Владимир Путин посетит авиасалон МАКС-2021, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:42

2021-07-09T12:42

2021-07-09T12:56

авиасалон макс

макс-2021

россия

дмитрий песков

владимир путин

жуковский

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле ожидают, что президент РФ Владимир Путин посетит авиасалон МАКС-2021, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы ожидаем, что президент посетит МАКС", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии президента в работе авиасалона.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210709/raketa-1740534933.html

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жуковский

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авиасалон макс, макс-2021, россия, дмитрий песков, владимир путин, жуковский, общество