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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в МАКС
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в МАКС - РИА Новости, 09.07.2021
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в МАКС
В Кремле ожидают, что президент РФ Владимир Путин посетит авиасалон МАКС-2021, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:42
2021-07-09T12:56
авиасалон макс
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россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле ожидают, что президент РФ Владимир Путин посетит авиасалон МАКС-2021, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы ожидаем, что президент посетит МАКС", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии президента в работе авиасалона.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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авиасалон макс, макс-2021, россия, дмитрий песков, владимир путин, жуковский, общество
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в МАКС
12:42 09.07.2021 (обновлено: 12:56 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) с мороженым во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) с мороженым во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В Кремле ожидают, что Путин посетит МАКС

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле ожидают, что президент РФ Владимир Путин посетит авиасалон МАКС-2021, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем, что президент посетит МАКС", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии президента в работе авиасалона.
МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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Авиасалон МАКСМАКС-2021РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинЖуковскийОбщество
 
 
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