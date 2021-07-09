Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/lokdaun-1740542080.html
Бурятия с 12 июля отменит локдаун
Бурятия с 12 июля отменит локдаун - РИА Новости, 09.07.2021
Бурятия с 12 июля отменит локдаун
Власти Бурятии отменяют в республике локдаун, введенный с 27 июня по 11 июля из-за ситуации с COVID-19, сохранив ряд ограничений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T08:03
2021-07-09T08:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабанский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738804763_0:0:3169:1783_1920x0_80_0_0_288c785fea1e0ffccd42e986308e0ac8.jpg
КРАСНОЯРСК, 9 июл - РИА Новости. Власти Бурятии отменяют в республике локдаун, введенный с 27 июня по 11 июля из-за ситуации с COVID-19, сохранив ряд ограничений, сообщает пресс-служба правительства республики.С 27 июня по 11 июля в республике действует режим нерабочих дней. На две недели запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель ограничений - переломить эпидемическую обстановку, которая ухудшалась несколько недель подряд перед локдауном."В пятницу, 9 июля, по итогам заседания Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, снят ряд ограничительных мероприятий. С 12 июля в республике будет снят режим всеобщей самоизоляции за исключением Кабанского района. На всей территории Бурятии остается запрет на массовые мероприятия с очным участием, и сохраняются ограничения по режиму работы организаций", - говорится в сообщении.По информации правительства, снижается число заболеваний, обращений в "скорую". Занятость коечного фонда также снизилась и составляет 84,2%, в целом снижается госпитализация. При этом госпитализация детей и беременных не снижается.
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740455840.html
кабанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738804763_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_fb88c45cfca7204ccf3dc2d42a91c0df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабанский район, общество
Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:03 09.07.2021
 
© РИА Новости / Зорикто Дагбаев / Перейти в фотобанкОпустевшая детская площадка у ТЦ "Пионер" в Улан-Удэ
Опустевшая детская площадка у ТЦ Пионер в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Зорикто Дагбаев
Перейти в фотобанк

Бурятия с 12 июля отменит локдаун из-за ситуации с коронавирусом

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 июл - РИА Новости. Власти Бурятии отменяют в республике локдаун, введенный с 27 июня по 11 июля из-за ситуации с COVID-19, сохранив ряд ограничений, сообщает пресс-служба правительства республики.
С 27 июня по 11 июля в республике действует режим нерабочих дней. На две недели запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель ограничений - переломить эпидемическую обстановку, которая ухудшалась несколько недель подряд перед локдауном.
"В пятницу, 9 июля, по итогам заседания Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, снят ряд ограничительных мероприятий. С 12 июля в республике будет снят режим всеобщей самоизоляции за исключением Кабанского района. На всей территории Бурятии остается запрет на массовые мероприятия с очным участием, и сохраняются ограничения по режиму работы организаций", - говорится в сообщении.
По информации правительства, снижается число заболеваний, обращений в "скорую". Занятость коечного фонда также снизилась и составляет 84,2%, в целом снижается госпитализация. При этом госпитализация детей и беременных не снижается.
Медицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
02:00Сказано в эфире
Врач раскрыл особенности ревакцинации от коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабанский районОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:20На МАКС-2021 можно будет попасть в течение пяти дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
15:39Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
15:31Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм
15:30"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству
Лента новостейМолния