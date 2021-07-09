https://ria.ru/20210709/lokdaun-1740542080.html

Бурятия с 12 июля отменит локдаун

Бурятия с 12 июля отменит локдаун - РИА Новости, 09.07.2021

Бурятия с 12 июля отменит локдаун

Власти Бурятии отменяют в республике локдаун, введенный с 27 июня по 11 июля из-за ситуации с COVID-19, сохранив ряд ограничений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T08:03

2021-07-09T08:03

2021-07-09T08:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кабанский район

общество

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КРАСНОЯРСК, 9 июл - РИА Новости. Власти Бурятии отменяют в республике локдаун, введенный с 27 июня по 11 июля из-за ситуации с COVID-19, сохранив ряд ограничений, сообщает пресс-служба правительства республики.С 27 июня по 11 июля в республике действует режим нерабочих дней. На две недели запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель ограничений - переломить эпидемическую обстановку, которая ухудшалась несколько недель подряд перед локдауном."В пятницу, 9 июля, по итогам заседания Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, снят ряд ограничительных мероприятий. С 12 июля в республике будет снят режим всеобщей самоизоляции за исключением Кабанского района. На всей территории Бурятии остается запрет на массовые мероприятия с очным участием, и сохраняются ограничения по режиму работы организаций", - говорится в сообщении.По информации правительства, снижается число заболеваний, обращений в "скорую". Занятость коечного фонда также снизилась и составляет 84,2%, в целом снижается госпитализация. При этом госпитализация детей и беременных не снижается.

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740455840.html

кабанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабанский район, общество