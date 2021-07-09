Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210709/lenoblast-1740640577.html
Глава Ленобласти пожелал спортсменам региона успеха на Олимпиаде в Токио
Глава Ленобласти пожелал спортсменам региона успеха на Олимпиаде в Токио - РИА Новости, 09.07.2021
Глава Ленобласти пожелал спортсменам региона успеха на Олимпиаде в Токио
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко накануне летней XXXII Олимпийских играх Токио пожелал спортсмена из региона, отправляющимся на летние XXXII РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:39
2021-07-09T16:39
ленинградская область
александр дрозденко
токио
олимпийские игры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735375936_0:270:3075:2000_1920x0_80_0_0_12cbdeeb7e81f74b22738c0305664d0e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко накануне летней XXXII Олимпийских играх Токио пожелал спортсмена из региона, отправляющимся на летние XXXII Олимпийские игры в Токио, быть по-хорошему дерзкими, чтобы завоевать больше золотых медалей. Встреча со спортсменами состоялась в онлайн формате.На связь с главой региона вышли синхронистка Светлана Колесниченко, вотерполистка Екатерина Прокофьева и велогонщик Александр Власов. Все они готовятся к индивидуальным и групповым выступлениям на XXXII Олимпийских играх Токио, которые пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа."Сегодня 203 спортсмена Ленинградской области по 44 видам спорта являются кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации и достойно представляют регион на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. В 2020 году несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, спортсмены Ленинградской области завоевали 680 медалей на международных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях", — сказал Дрозденко.Как отметили в пресс-службе областной администрации, в Ленинградской области победителям и призерам всероссийских и международных соревнований, участникам Олимпийских и Паралимпийских игр выплачиваются премии правительства Ленинградкой области. Так, спортсмены Ленинградской области, члены спортивных сборных команд Российской Федерации и их тренеры ежемесячно получают стипендию правительства Ленинградской области в размере от 5 тысяч до 28 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210706/lenoblast-1740058002.html
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735375936_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_9f0f61ded0c1b9f5cd8cd762a31b3c9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко, токио, олимпийские игры

Глава Ленобласти пожелал спортсменам региона успеха на Олимпиаде в Токио

16:39 09.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко накануне летней XXXII Олимпийских играх Токио пожелал спортсмена из региона, отправляющимся на летние XXXII Олимпийские игры в Токио, быть по-хорошему дерзкими, чтобы завоевать больше золотых медалей. Встреча со спортсменами состоялась в онлайн формате.
На связь с главой региона вышли синхронистка Светлана Колесниченко, вотерполистка Екатерина Прокофьева и велогонщик Александр Власов. Все они готовятся к индивидуальным и групповым выступлениям на XXXII Олимпийских играх Токио, которые пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа.
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 11:06Ленинградская область
Ленобласть вошла в ТОП-20 регионов с эффективной промполитикой
"Сегодня 203 спортсмена Ленинградской области по 44 видам спорта являются кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации и достойно представляют регион на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. В 2020 году несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, спортсмены Ленинградской области завоевали 680 медалей на международных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях", — сказал Дрозденко.
Как отметили в пресс-службе областной администрации, в Ленинградской области победителям и призерам всероссийских и международных соревнований, участникам Олимпийских и Паралимпийских игр выплачиваются премии правительства Ленинградкой области. Так, спортсмены Ленинградской области, члены спортивных сборных команд Российской Федерации и их тренеры ежемесячно получают стипендию правительства Ленинградской области в размере от 5 тысяч до 28 тысяч рублей.
Члены спортивных сборных команд Ленинградской области обеспечиваются спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой. В регионе создаются условия для проведения качественных тренировочных мероприятий, медико-биологического обеспечения. В качестве материального стимулирования спортсменов и их тренеров победителям и призерам всероссийских и международных спортивных соревнований, участникам олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр предусмотрены следующие выплаты: за индивидуальные виды программы соревнований и дисциплины, за командные игровые виды спорта и дисциплины, командные виды программы соревнований и дисциплины: первое место ― 3 миллиона рублей, второе место ― 1,5 миллиона рублей, третье место ― 750 тысяч рублей.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоТокиоОлимпийские игры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna
07:46Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26 на Камчатке
07:33Ученый объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге
07:30В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновениях с талибами*
07:14В Киеве заявили о внезапном отказе британцев оснастить украинские катера
07:10Эксперт подсчитал "честный" курс рубля без валютных операций Минфина
06:53Художники рассказывают о прошлом Тамани на выставке "De Profundis"
06:32СМИ: российская подлодка следила за авианосной группой ВМС Британии
06:00Далай-лама ответил на вопрос о вакцинах от COVID-19
05:48Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей
04:55В Нигерии в результате нападения погибли не менее 42 человек
04:31В ООН изучают письмо от Гаити с просьбой направить войска
04:09Россиянам объяснили, что будет, если купаться в запрещенных местах
04:04Ученый рассказал, как много раз большинство пациентов болеют COVID-19
03:59На Украине пожаловались на "зерновое проклятие"
03:40В Афганистане сообщили о содержащихся в тюрьмах россиянах
03:18Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина
03:07"Роскосмос" предложил создать на Марсе АЭС
03:05Шеф-повар рассказал, что Мишустин ел в Екатеринбурге
03:00Власти Гаити попросили ООН направить в страну войска
Лента новостейМолния