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Глава Ленобласти пожелал спортсменам региона успеха на Олимпиаде в Токио
Глава Ленобласти пожелал спортсменам региона успеха на Олимпиаде в Токио - РИА Новости, 09.07.2021
Глава Ленобласти пожелал спортсменам региона успеха на Олимпиаде в Токио
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко накануне летней XXXII Олимпийских играх Токио пожелал спортсмена из региона, отправляющимся на летние XXXII РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:39
2021-07-09T16:39
2021-07-09T16:39
ленинградская область
александр дрозденко
токио
олимпийские игры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко накануне летней XXXII Олимпийских играх Токио пожелал спортсмена из региона, отправляющимся на летние XXXII Олимпийские игры в Токио, быть по-хорошему дерзкими, чтобы завоевать больше золотых медалей. Встреча со спортсменами состоялась в онлайн формате.На связь с главой региона вышли синхронистка Светлана Колесниченко, вотерполистка Екатерина Прокофьева и велогонщик Александр Власов. Все они готовятся к индивидуальным и групповым выступлениям на XXXII Олимпийских играх Токио, которые пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа."Сегодня 203 спортсмена Ленинградской области по 44 видам спорта являются кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации и достойно представляют регион на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. В 2020 году несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, спортсмены Ленинградской области завоевали 680 медалей на международных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях", — сказал Дрозденко.Как отметили в пресс-службе областной администрации, в Ленинградской области победителям и призерам всероссийских и международных соревнований, участникам Олимпийских и Паралимпийских игр выплачиваются премии правительства Ленинградкой области. Так, спортсмены Ленинградской области, члены спортивных сборных команд Российской Федерации и их тренеры ежемесячно получают стипендию правительства Ленинградской области в размере от 5 тысяч до 28 тысяч рублей.
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александр дрозденко, токио, олимпийские игры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко накануне летней XXXII Олимпийских играх Токио пожелал спортсмена из региона, отправляющимся на летние XXXII Олимпийские игры в Токио, быть по-хорошему дерзкими, чтобы завоевать больше золотых медалей. Встреча со спортсменами состоялась в онлайн формате.
На связь с главой региона вышли синхронистка Светлана Колесниченко, вотерполистка Екатерина Прокофьева и велогонщик Александр Власов. Все они готовятся к индивидуальным и групповым выступлениям на XXXII Олимпийских играх Токио, которые пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа.
"Сегодня 203 спортсмена Ленинградской области по 44 видам спорта являются кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации и достойно представляют регион на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. В 2020 году несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, спортсмены Ленинградской области завоевали 680 медалей на международных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях", — сказал Дрозденко.
Как отметили в пресс-службе областной администрации, в Ленинградской области победителям и призерам всероссийских и международных соревнований, участникам Олимпийских и Паралимпийских игр выплачиваются премии правительства Ленинградкой области. Так, спортсмены Ленинградской области, члены спортивных сборных команд Российской Федерации и их тренеры ежемесячно получают стипендию правительства Ленинградской области в размере от 5 тысяч до 28 тысяч рублей.
Члены спортивных сборных команд Ленинградской области обеспечиваются спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой. В регионе создаются условия для проведения качественных тренировочных мероприятий, медико-биологического обеспечения. В качестве материального стимулирования спортсменов и их тренеров победителям и призерам всероссийских и международных спортивных соревнований, участникам олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр предусмотрены следующие выплаты: за индивидуальные виды программы соревнований и дисциплины, за командные игровые виды спорта и дисциплины, командные виды программы соревнований и дисциплины: первое место ― 3 миллиона рублей, второе место ― 1,5 миллиона рублей, третье место ― 750 тысяч рублей.