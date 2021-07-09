https://ria.ru/20210709/lenoblast-1740640577.html

Глава Ленобласти пожелал спортсменам региона успеха на Олимпиаде в Токио

Глава Ленобласти пожелал спортсменам региона успеха на Олимпиаде в Токио - РИА Новости, 09.07.2021

Глава Ленобласти пожелал спортсменам региона успеха на Олимпиаде в Токио

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко накануне летней XXXII Олимпийских играх Токио пожелал спортсмена из региона, отправляющимся на летние XXXII РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T16:39

2021-07-09T16:39

2021-07-09T16:39

ленинградская область

александр дрозденко

токио

олимпийские игры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко накануне летней XXXII Олимпийских играх Токио пожелал спортсмена из региона, отправляющимся на летние XXXII Олимпийские игры в Токио, быть по-хорошему дерзкими, чтобы завоевать больше золотых медалей. Встреча со спортсменами состоялась в онлайн формате.На связь с главой региона вышли синхронистка Светлана Колесниченко, вотерполистка Екатерина Прокофьева и велогонщик Александр Власов. Все они готовятся к индивидуальным и групповым выступлениям на XXXII Олимпийских играх Токио, которые пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа."Сегодня 203 спортсмена Ленинградской области по 44 видам спорта являются кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации и достойно представляют регион на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. В 2020 году несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, спортсмены Ленинградской области завоевали 680 медалей на международных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях", — сказал Дрозденко.Как отметили в пресс-службе областной администрации, в Ленинградской области победителям и призерам всероссийских и международных соревнований, участникам Олимпийских и Паралимпийских игр выплачиваются премии правительства Ленинградкой области. Так, спортсмены Ленинградской области, члены спортивных сборных команд Российской Федерации и их тренеры ежемесячно получают стипендию правительства Ленинградской области в размере от 5 тысяч до 28 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210706/lenoblast-1740058002.html

токио

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александр дрозденко, токио, олимпийские игры