https://ria.ru/20210709/lekarstva-1740660193.html

Заявки в "Круг добра" на редкие лекарства можно будет отслеживать онлайн

Заявки в "Круг добра" на редкие лекарства можно будет отслеживать онлайн - РИА Новости, 09.07.2021

Заявки в "Круг добра" на редкие лекарства можно будет отслеживать онлайн

Заявки в фонд "Круг добра" на лекарства для детей с редкими заболеваниями их родители смогут отслеживать на специальной информационной платформе и в перспективе РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T18:15

2021-07-09T18:15

2021-07-09T18:15

фонд "круг добра"

россия

александр ткаченко (протоиерей)

здоровье - общество

владимир путин

общество

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АСТРАХАНЬ, 9 июл – РИА Новости. Заявки в фонд "Круг добра" на лекарства для детей с редкими заболеваниями их родители смогут отслеживать на специальной информационной платформе и в перспективе - на сайте госуслуг, заявил на пресс-конференции глава фонда, протоирей Александр Ткаченко.По словам Ткаченко, за время работы в фонде поступили заявки на обеспечение лекарствами детей с 55 заболеваниями, 15 из них рассмотрены и еще 40 будут рассмотрены в ближайшее время. На данный момент, по его информации, на лекарства по рассмотренным диагнозам уже потрачено и в данный момент идут закупки на общую сумму 33,9 миллиарда рублей. По данным Ткаченко, препаратами уже обеспечено 1083 пациента с редкими заболеваниями, в том числе со спинально-мышечной атрофией (СМА), еще лекарства получат свыше 3800 детей."Наша информационная система, которая позволяет регионам подавать заявки, законному представителю получать максимально быстро информацию о статусе рассмотрения заявки, начало работать в режиме тестирования в четырех регионах. В ближайшее время, надеемся, что на следующей неделе, ...все регионы подключатся к этой системе. …В течение месяца-двух эта система будет подключена к порталу госуслуг. И законные представители, пройдя идентификацию, смогут получать информацию о заявке: прошла согласование, прошла рассмотрение, направлено на закупку, поступило в учреждение для лечения по месту проживания ребенка", - сообщил Ткаченко.Фонд "Круг добра" был создан в январе указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

https://ria.ru/20210628/lekarstva-1738966004.html

россия

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фонд "круг добра", россия, александр ткаченко (протоиерей), здоровье - общество, владимир путин, общество