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Сергей Лавров пообещал встретиться с финалистом "Большой перемены"
Сергей Лавров пообещал встретиться с финалистом "Большой перемены" - РИА Новости, 09.07.2021
Сергей Лавров пообещал встретиться с финалистом "Большой перемены"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил встречу финалисту конкурса "Большая перемена" Александру Лунину из Армавира, сообщили в пресс-службе АНО... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T22:13
2021-07-09T22:29
россия
сергей лавров
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил встречу финалисту конкурса "Большая перемена" Александру Лунину из Армавира, сообщили в пресс-службе АНО "Россия – страна возможностей".Накануне в ходе встречи Владимира Путина с финалистами всероссийского конкурса шестиклассник рассказал главе государства о своем увлечении историей России и международными отношениями и признался, что с пяти лет интересуется дипломатией и даже мечтал стать министром иностранных дел.Как сообщили организаторы конкурса, 9 июля Сергей Лавров позвонил Лунину и предложил встретиться в Москве или в Краснодаре после завершения смены школьника в "Артеке", чтобы поговорить о выборе его будущей профессии."Мне хочется послушать тебя, узнать, как ты видишь свою роль в познании нашей внешней политики. Это очень важно, что такие молодые ребята интересуются важнейшими для страны делами", – сказал школьнику Сергей Лавров.Финал всероссийского конкурса "Большая перемена", организованного АНО "Россия – страна возможностей", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российскиим движением школьников проходит с 7 по 14 июля в международном детском центре "Артек" в Крыму. В нем принимают участие 660 учеников из всех регионов России.300 победителей будут определены по итогам решающего конкурсного испытания – им предстоит спроектировать "школу будущего". Уже в сентябре текущего года они смогут отправиться в путешествие на поезде "Большой перемены" от Москвы до Владивостока и обратно.
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россия, сергей лавров, владимир путин, общество

Сергей Лавров пообещал встретиться с финалистом "Большой перемены"

22:13 09.07.2021 (обновлено: 22:29 09.07.2021)
 
© Кирилл КаллиниковУчастники Всероссийского фестиваля "Большая перемена"
Участники Всероссийского фестиваля Большая перемена
© Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил встречу финалисту конкурса "Большая перемена" Александру Лунину из Армавира, сообщили в пресс-службе АНО "Россия – страна возможностей".
Накануне в ходе встречи Владимира Путина с финалистами всероссийского конкурса шестиклассник рассказал главе государства о своем увлечении историей России и международными отношениями и признался, что с пяти лет интересуется дипломатией и даже мечтал стать министром иностранных дел.
Как сообщили организаторы конкурса, 9 июля Сергей Лавров позвонил Лунину и предложил встретиться в Москве или в Краснодаре после завершения смены школьника в "Артеке", чтобы поговорить о выборе его будущей профессии.
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"Мне хочется послушать тебя, узнать, как ты видишь свою роль в познании нашей внешней политики. Это очень важно, что такие молодые ребята интересуются важнейшими для страны делами", – сказал школьнику Сергей Лавров.
Финал всероссийского конкурса "Большая перемена", организованного АНО "Россия – страна возможностей", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российскиим движением школьников проходит с 7 по 14 июля в международном детском центре "Артек" в Крыму. В нем принимают участие 660 учеников из всех регионов России.
300 победителей будут определены по итогам решающего конкурсного испытания – им предстоит спроектировать "школу будущего". Уже в сентябре текущего года они смогут отправиться в путешествие на поезде "Большой перемены" от Москвы до Владивостока и обратно.
 
РоссияСергей ЛавровВладимир ПутинОбщество
 
 
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