Россия выступает за выполнение соглашений США и талибов, заявил Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
Лавров заявил, что Россия выступает за выполнение договоренностей США и "Талибана"*
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия выступает за выполнение договоренностей между США и движением "Талибан"*, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"При посредничестве Соединенных Штатов были намечены шаги по нормализации обстановки, по завязыванию политического процесса, достижению договоренностей о переходном периоде и затем уже об окончательных параметрах того, как Афганистан будет жить дальше. Понятно, что решать эти вопросы могут только сами афганцы, но вот те договоренности, которые достигнуты были между Вашингтоном и "Талибаном"*, они, по-моему, всеми приветствовались. Мы за то, чтобы они выполнялись", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.
В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибан"* Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы* пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.