https://ria.ru/20210709/lavrov-1740598780.html

Россия выступает за выполнение соглашений США и талибов, заявил Лавров

Россия выступает за выполнение соглашений США и талибов, заявил Лавров - РИА Новости, 09.07.2021

Россия выступает за выполнение соглашений США и талибов, заявил Лавров

Россия выступает за выполнение договоренностей между США и движением "Талибан"*, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:23

2021-07-09T13:23

2021-07-09T13:23

россия

сергей лавров

афганистан

талибан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737550059_0:83:3078:1814_1920x0_80_0_0_6d118c3f9d17942d40b462b7e8f6841e.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия выступает за выполнение договоренностей между США и движением "Талибан"*, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."При посредничестве Соединенных Штатов были намечены шаги по нормализации обстановки, по завязыванию политического процесса, достижению договоренностей о переходном периоде и затем уже об окончательных параметрах того, как Афганистан будет жить дальше. Понятно, что решать эти вопросы могут только сами афганцы, но вот те договоренности, которые достигнуты были между Вашингтоном и "Талибаном"*, они, по-моему, всеми приветствовались. Мы за то, чтобы они выполнялись", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибан"* Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы* пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740565855.html

https://ria.ru/20210709/peskov-1740584357.html

россия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, афганистан, талибан, в мире