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Россия выступает за выполнение соглашений США и талибов, заявил Лавров
Россия выступает за выполнение соглашений США и талибов, заявил Лавров - РИА Новости, 09.07.2021
Россия выступает за выполнение соглашений США и талибов, заявил Лавров
Россия выступает за выполнение договоренностей между США и движением "Талибан"*, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:23
2021-07-09T13:23
россия
сергей лавров
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия выступает за выполнение договоренностей между США и движением "Талибан"*, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."При посредничестве Соединенных Штатов были намечены шаги по нормализации обстановки, по завязыванию политического процесса, достижению договоренностей о переходном периоде и затем уже об окончательных параметрах того, как Афганистан будет жить дальше. Понятно, что решать эти вопросы могут только сами афганцы, но вот те договоренности, которые достигнуты были между Вашингтоном и "Талибаном"*, они, по-моему, всеми приветствовались. Мы за то, чтобы они выполнялись", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибан"* Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы* пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740565855.html
https://ria.ru/20210709/peskov-1740584357.html
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россия, сергей лавров, афганистан, талибан, в мире
Россия выступает за выполнение соглашений США и талибов, заявил Лавров
13:23 09.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров заявил, что Россия выступает за выполнение договоренностей США и "Талибана"*

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия выступает за выполнение договоренностей между США и движением "Талибан"*, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"При посредничестве Соединенных Штатов были намечены шаги по нормализации обстановки, по завязыванию политического процесса, достижению договоренностей о переходном периоде и затем уже об окончательных параметрах того, как Афганистан будет жить дальше. Понятно, что решать эти вопросы могут только сами афганцы, но вот те договоренности, которые достигнуты были между Вашингтоном и "Талибаном"*, они, по-моему, всеми приветствовались. Мы за то, чтобы они выполнялись", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
Афганские военнослужащие на американской авиабазе Баграм в Афганистане - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
11:03
"Талибан"* считает, что США сдержат обещание по выводу войск
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.
В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибан"* Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы* пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
Представители делегации политического офиса движения Талибан* на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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