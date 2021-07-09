https://ria.ru/20210709/lavrov-1740554469.html

Лавров и глава МИД Индии обсудят ситуацию в Афганистане

Лавров и глава МИД Индии обсудят ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 09.07.2021

Лавров и глава МИД Индии обсудят ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманиян Джайшанкар обсудят на встрече в пятницу в Москве ситуацию в Афганистане, сообщила... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T09:56

2021-07-09T09:56

2021-07-09T10:08

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афганистан

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманиян Джайшанкар обсудят на встрече в пятницу в Москве ситуацию в Афганистане, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Министр иностранных дел Российский Федерации Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Индии", - заявила Захарова.В ходе встречи стороны обсудят российско-индийские отношения с учетом ранее достигнутых договоренностей, проведут сверку часов по вопросам сотрудничества на площадках ООН, БРИКС, ШОС, в формате Россия-Индия-Китай, "а также по важнейшим глобальным и региональным проблемам, включая политический процесс в Афганистане, урегулирование в Сирии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы".Министр иностранных дел Индии прибыл с визитом Москву в четверг. Ожидается, что он встретится с главой российского МИД в пятницу.

https://ria.ru/20210708/indiya-1740490419.html

https://ria.ru/20210604/putin-1735737048.html

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россия

афганистан

индия

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