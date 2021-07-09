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Лавров и глава МИД Индии обсудят ситуацию в Афганистане
Лавров и глава МИД Индии обсудят ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 09.07.2021
Лавров и глава МИД Индии обсудят ситуацию в Афганистане
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманиян Джайшанкар обсудят на встрече в пятницу в Москве ситуацию в Афганистане, сообщила... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:56
2021-07-09T10:08
мария захарова
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мид индии
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманиян Джайшанкар обсудят на встрече в пятницу в Москве ситуацию в Афганистане, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Министр иностранных дел Российский Федерации Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Индии", - заявила Захарова.В ходе встречи стороны обсудят российско-индийские отношения с учетом ранее достигнутых договоренностей, проведут сверку часов по вопросам сотрудничества на площадках ООН, БРИКС, ШОС, в формате Россия-Индия-Китай, "а также по важнейшим глобальным и региональным проблемам, включая политический процесс в Афганистане, урегулирование в Сирии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы".Министр иностранных дел Индии прибыл с визитом Москву в четверг. Ожидается, что он встретится с главой российского МИД в пятницу.
https://ria.ru/20210708/indiya-1740490419.html
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мария захарова, сергей лавров, шос, москва, сирия, оон, россия, мид индии, афганистан, индия, в мире
Лавров и глава МИД Индии обсудят ситуацию в Афганистане
09:56 09.07.2021 (обновлено: 10:08 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции по итогам встречи в Анталье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции по итогам встречи в Анталье - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Лавров и глава МИД Индии обсудят на встрече в Москве ситуацию в Афганистане

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманиян Джайшанкар обсудят на встрече в пятницу в Москве ситуацию в Афганистане, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Министр иностранных дел Российский Федерации Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Индии", - заявила Захарова.
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В ходе встречи стороны обсудят российско-индийские отношения с учетом ранее достигнутых договоренностей, проведут сверку часов по вопросам сотрудничества на площадках ООН, БРИКС, ШОС, в формате Россия-Индия-Китай, "а также по важнейшим глобальным и региональным проблемам, включая политический процесс в Афганистане, урегулирование в Сирии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы".
Министр иностранных дел Индии прибыл с визитом Москву в четверг. Ожидается, что он встретится с главой российского МИД в пятницу.
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Мария ЗахароваСергей ЛавровШОСМоскваСирияООНРоссияМИД ИндииАфганистанИндияВ мире
 
 
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