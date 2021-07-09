https://ria.ru/20210709/kurs-1740609268.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 64 копейки

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 64 копейки - РИА Новости, 09.07.2021

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 64 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 63,58 копейки - до 88,1397 рубля, курс доллара - на 72,77 копейки, до... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:10

2021-07-09T14:10

2021-07-09T14:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 63,58 копейки - до 88,1397 рубля, курс доллара - на 72,77 копейки, до 74,4675 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 68,63 копейки, составив 80,62 рубля.

https://ria.ru/20210708/investitsii-1740102499.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика