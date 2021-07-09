https://ria.ru/20210709/kurs-1740609268.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 64 копейки
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 64 копейки - РИА Новости, 09.07.2021
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 64 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 63,58 копейки - до 88,1397 рубля, курс доллара - на 72,77 копейки, до... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:10
2021-07-09T14:10
2021-07-09T14:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 63,58 копейки - до 88,1397 рубля, курс доллара - на 72,77 копейки, до 74,4675 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 68,63 копейки, составив 80,62 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 64 копейки
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 64 копейки, до 88,14 рубля