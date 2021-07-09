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На Кубани откроют дополнительные пункты вакцинации для туристов
На Кубани откроют дополнительные пункты вакцинации для туристов - РИА Новости, 09.07.2021
На Кубани откроют дополнительные пункты вакцинации для туристов
В отелях и санаториях Краснодарского края откроют дополнительные пункты вакцинации для туристов. Об этом стало известно на заседании местного оперативного штаба РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:19
2021-07-09T16:19
2021-07-09T16:26
туризм
коронавирус covid-19
вениамин кондратьев
здоровье - общество
краснодарский край
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В отелях и санаториях Краснодарского края откроют дополнительные пункты вакцинации для туристов. Об этом стало известно на заседании местного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.Как заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, с 1 августа на курорты Кубани можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом — но лишь при условии, что в течение трех дней туристы сделают прививку. Первоначально заселяться в санатории и отели разрешали только со справкой о перенесенном COVID-19, сертификатом о вакцинации или справкой о медотводе от прививки.Кондратьев подчеркнул, что у всех отдыхающего должна быть возможность вакцинироваться в Краснодарском в крае — важно не допустить перебоев в поставках препаратов. Для этого власти региона уже направили соответствующее письмо федеральным органам с просьбой выделить Кубани дополнительно 300 тысяч доз.Сейчас на курортах края работают 74 прививочных пункта. Чтобы привить всех туристов, откроют дополнительные точки.Решение о допуске туристов с отрицательными ПЦР-тестами приняли вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой. Новые правила заселения вступят в силу после внесения изменений в постановление губернатора.С 1 июля до 1 августа приехать на отдых в Краснодарский край можно со справкой о перенесенном коронавирусе, отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. Несовершеннолетним с 15 до 18 лет нужно с 1 июля предъявлять отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, здоровье - общество, краснодарский край
На Кубани откроют дополнительные пункты вакцинации для туристов
16:19 09.07.2021 (обновлено: 16:26 09.07.2021)
На Кубани для туристов откроют дополнительные пункты вакцинации в санаториях и отелях
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
В отелях и санаториях Краснодарского края
откроют дополнительные пункты вакцинации для туристов. Об этом стало известно на заседании местного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Как заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев
, с 1 августа на курорты Кубани можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом — но лишь при условии, что в течение трех дней туристы сделают прививку. Первоначально заселяться в санатории и отели разрешали только со справкой о перенесенном COVID-19, сертификатом о вакцинации или справкой о медотводе от прививки.
Кондратьев подчеркнул, что у всех отдыхающего должна быть возможность вакцинироваться в Краснодарском в крае — важно не допустить перебоев в поставках препаратов. Для этого власти региона уже направили соответствующее письмо федеральным органам с просьбой выделить Кубани дополнительно 300 тысяч доз.
Сейчас на курортах края работают 74 прививочных пункта. Чтобы привить всех туристов, откроют дополнительные точки.
Решение о допуске туристов с отрицательными ПЦР-тестами приняли вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой
. Новые правила заселения вступят в силу после внесения изменений в постановление губернатора.
С 1 июля до 1 августа приехать на отдых в Краснодарский край можно со справкой о перенесенном коронавирусе, отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. Несовершеннолетним с 15 до 18 лет нужно с 1 июля предъявлять отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании.