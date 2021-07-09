https://ria.ru/20210709/kuban-1740576161.html

На Кубани изменили правила въезда для туристов

На Кубани изменили правила въезда для туристов - РИА Новости, 09.07.2021

На Кубани изменили правила въезда для туристов

С 1 августа на курорты Краснодарского края можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны привиться в течение трех дней после заселения,... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:58

2021-07-09T11:58

2021-07-09T13:26

туризм

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КРАСНОДАР, 9 июл — РИА Новости. С 1 августа на курорты Краснодарского края можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны привиться в течение трех дней после заселения, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Это решение было принято вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой.Последние две недели власти фиксируют рост заболеваемости COVID-19 в регионе, а 5 июля был достигнут максимум за все время с начала эпидемии — 214 новых случаев."В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация. Тем более что в крае продолжается курортный сезон. Сейчас мы заселяем гостей только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации", — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.Отдыхающих обеспечат препаратами, для этого власти Кубани уже направили соответствующее письмо федеральным органам с просьбой выделить краю дополнительно 300 тысяч доз.Ранее в Краснодарском крае ввели правила для заселяющихся в гостиницы туристов: с 1 июля им нужно предоставить справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. С 1 августа отдыхающие должны будут предоставлять либо справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки. Первоначально правила не распространялись на детей до шести лет.Для заселения в гостиницы детям до 14 лет включительно не потребуются ПЦР-тесты и справки о медотводе. Несовершеннолетним в возрасте от 15 до 18 лет нужно с 1 июля предъявлять отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном коронавирусе.

https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740288592.html

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