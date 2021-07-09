https://ria.ru/20210709/kuba-1740534037.html

В кубинских обсерваторах находится 21 российский турист

В кубинских обсерваторах находится 21 российский турист - РИА Новости, 09.07.2021

В кубинских обсерваторах находится 21 российский турист

Российские туристы продолжают сталкиваться со случаями изоляции по прилете на Кубу из-за положительных тестов на COVID-19, сейчас в гостиницах-обсерваторах на... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T02:49

2021-07-09T02:49

2021-07-09T02:49

туризм

коронавирус covid-19

россия

куба

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МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Российские туристы продолжают сталкиваться со случаями изоляции по прилете на Кубу из-за положительных тестов на COVID-19, сейчас в гостиницах-обсерваторах на курортах Варадеро и Кайо-Коко находится 21 человек, рассказала РИА Новости генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе."По состоянию на 8 июля в обсерваторах в Варадеро и на Кайо-Коко находился 21 человек, один из них, на Кайо-Коко - с симптомами заболевания", - сообщила Мгеладзе.Остальные 20 россиян, включая девятимесячного ребенка, изолированы без симптомов в Варадеро. Они прилетели рейсами 4, 5, 6 и 7 июля, некоторые из них имеют свидетельства о вакцинации против коронавируса. Один из россиян, ранее госпитализированный в Гавану, лечится от коронавируса. По словам консула, врачи сообщают о хорошем самочувствии россиянина - он показывает положительную динамику выздоровления."С утра мы просили главврача местной больницы организовать для всех изолированных россиян экспресс-тестирование, как это было сделано ранее в случае с этим массовым "ложноположительным фронтом" (ранее в июле в изоляцию попали свыше 150 человек - ред.), на что получили отказ. Экспресс-тесты в больнице закончились, и медики следуют установленному протоколу. В случае положительного первичного теста, который туристы сдают в аэропорту, их направляют в обсерватор, где проводится последующее тестирование", - пояснила дипломат.По словам Мгеладзе, жалобы от россиян поступают и в посольство, и в генеральное консульство. Посол РФ на Кубе Андрей Гуськов вновь общался с кубинским заместителем министра здравоохранения, обратив его внимание на продолжающиеся случаи изоляции российских туристов с тем, чтобы приехавшие на короткий отдых туристы проходили экспресс-тестирование и не тратили три-четыре дня на обсерватор для получения вердикта. В минздраве обещали вновь прибегнуть к экспресс-тестированию для урегулирования ситуации. На 8 июля запланирована видеоконференция по вопросу изоляции российских туристов между профильными организациями двух стран.Ситуация с российскими туристами разворачивается на фоне сильного роста заболеваемости на Кубе - за последний день было выявлено свыше 3,8 тысячи новых случаев заражения, тогда как тремя неделями ранее этот показатель находился на уровне 1,5 тысячи случаев в день.

https://ria.ru/20210706/kuba-1740152173.html

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коронавирус covid-19, россия, куба