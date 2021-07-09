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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210709/krym-1740682928.html
В Крыму росгвардейцы спасли туристов, чуть не разбившихся на каяке
В Крыму росгвардейцы спасли туристов, чуть не разбившихся на каяке - РИА Новости, 09.07.2021
В Крыму росгвардейцы спасли туристов, чуть не разбившихся на каяке
Экипаж катера Росгвардии спас туристов, которые во время прогулки на каяке чуть не разбились о скалы у подножия горы Аю-Даг в Крыму, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T21:02
2021-07-09T21:02
хорошие новости
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ялта
республика крым
севастополь
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экипаж катера Росгвардии спас туристов, которые во время прогулки на каяке чуть не разбились о скалы у подножия горы Аю-Даг в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю старшина полиции Николай Федоров, сержанты полиции Вадим Мирошников и Сергей Павленко пришли на помощь двоим отдыхающим, которые во время прогулки на каяке терпели бедствие. Туристам грозила серьезная опасность из-за волн, подгонявших плавсредство на скалы у подножия горы Аю-Даг", - говорится в сообщении.Как пояснили в пресс-службе, экипаж патрульного катера Росгвардии получил сообщение, что в зоне запретного для плавания района находится лодка с людьми на борту. Обнаружив плавсредство, росгвардейцы выяснили, что туристы утратили управление, из-за резкого ухудшения погодных условий их стало сносить к подножию горы Аю-Даг.Экипаж ведомственного катера пришвартовался к плавсредству и почти у самых скал поднял на борт двоих семнадцатилетних туристов. Медицинская помощь спасенным не потребовалась."Экипаж катера действовал грамотно и оперативно. Несмотря на то, что погодные условия препятствовали проведению спасательной операции, росгвардейцы слажено обеспечили безопасность попавших в трудную ситуацию граждан", - приводит пресс-служба слова начальника отдела вневедомственной охраны по городскому округу Ялта майора полиции Олега Ходыкина.
https://ria.ru/20210706/reka-1740172484.html
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республика крым
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ялта, республика крым, севастополь
В Крыму росгвардейцы спасли туристов, чуть не разбившихся на каяке
21:02 09.07.2021
 
© Depositphotos / kamchatkaЭль Нидо на острове Палаван
Эль Нидо на острове Палаван - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Depositphotos / kamchatka

В Крыму росгвардейцы спасли туристов, чуть не разбившихся на каяке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экипаж катера Росгвардии спас туристов, которые во время прогулки на каяке чуть не разбились о скалы у подножия горы Аю-Даг в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю старшина полиции Николай Федоров, сержанты полиции Вадим Мирошников и Сергей Павленко пришли на помощь двоим отдыхающим, которые во время прогулки на каяке терпели бедствие. Туристам грозила серьезная опасность из-за волн, подгонявших плавсредство на скалы у подножия горы Аю-Даг", - говорится в сообщении.
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Как пояснили в пресс-службе, экипаж патрульного катера Росгвардии получил сообщение, что в зоне запретного для плавания района находится лодка с людьми на борту. Обнаружив плавсредство, росгвардейцы выяснили, что туристы утратили управление, из-за резкого ухудшения погодных условий их стало сносить к подножию горы Аю-Даг.
Экипаж ведомственного катера пришвартовался к плавсредству и почти у самых скал поднял на борт двоих семнадцатилетних туристов. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.
"Экипаж катера действовал грамотно и оперативно. Несмотря на то, что погодные условия препятствовали проведению спасательной операции, росгвардейцы слажено обеспечили безопасность попавших в трудную ситуацию граждан", - приводит пресс-служба слова начальника отдела вневедомственной охраны по городскому округу Ялта майора полиции Олега Ходыкина.
 
Хорошие новостиФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ЯлтаРеспублика КрымСевастополь
 
 
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