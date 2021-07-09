https://ria.ru/20210709/kreml-1740679700.html
В Кремле подтвердили разговор Путина с Байденом
В Кремле подтвердили разговор Путина с Байденом - РИА Новости, 10.07.2021
В Кремле подтвердили разговор Путина с Байденом
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-09T20:23
2021-07-09T20:23
2021-07-10T05:19
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.Ранее о разговоре лидеров сообщил Белый дом."Разговор был. Готовим сообщение", - сказал Песков РИА Новости.
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/razgovor-1740676684.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика
В Кремле подтвердили разговор Путина с Байденом
20:23 09.07.2021 (обновлено: 05:19 10.07.2021)
В Кремле подтвердили РИА Новости разговор Путина с Байденом, готовят сообщение