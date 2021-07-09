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В Кремле подтвердили разговор Путина с Байденом
В Кремле подтвердили разговор Путина с Байденом - РИА Новости, 10.07.2021
В Кремле подтвердили разговор Путина с Байденом
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-09T20:23
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россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.Ранее о разговоре лидеров сообщил Белый дом."Разговор был. Готовим сообщение", - сказал Песков РИА Новости.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика
В Кремле подтвердили разговор Путина с Байденом
20:23 09.07.2021 (обновлено: 05:19 10.07.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / POOL
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В Кремле подтвердили РИА Новости разговор Путина с Байденом, готовят сообщение

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее о разговоре лидеров сообщил Белый дом.
"Разговор был. Готовим сообщение", - сказал Песков РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
Вчера, 19:55В мире
Путин и Байден впервые поговорили после саммита в Женеве
 
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