https://ria.ru/20210709/kreml-1740679700.html

В Кремле подтвердили разговор Путина с Байденом

В Кремле подтвердили разговор Путина с Байденом - РИА Новости, 10.07.2021

В Кремле подтвердили разговор Путина с Байденом

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-09T20:23

2021-07-09T20:23

2021-07-10T05:19

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737270572_0:12:2975:1685_1920x0_80_0_0_03ddfbf93f6ae6dcaba411c14c6fe973.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.Ранее о разговоре лидеров сообщил Белый дом."Разговор был. Готовим сообщение", - сказал Песков РИА Новости.

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/razgovor-1740676684.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика