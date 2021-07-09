https://ria.ru/20210709/kosmos-1740620290.html

Космонавты хотели найти утечку на МКС с помощью мыльной пены

Космонавты хотели найти утечку на МКС с помощью мыльной пены - РИА Новости, 09.07.2021

Космонавты хотели найти утечку на МКС с помощью мыльной пены

Космонавты хотели попробовать найти утечку на российском сегменте МКС с помощью мыльной пены, но наземные специалисты отговорили их от этого, следует из... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:57

2021-07-09T14:57

2021-07-09T14:59

наука

акихико хосиде

тома песке

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Космонавты хотели попробовать найти утечку на российском сегменте МКС с помощью мыльной пены, но наземные специалисты отговорили их от этого, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Ранее стало известно, что экипаж МКС возобновил прерванный два месяца назад поиск утечки воздуха в российском модуле "Звезда"."Да, мы обсуждали это в свое время. Но если там действительно будет негерметичность, то вопрос такой, спорный. Если остатки мыльной пены останутся на поверхности около трещины, профилактика трещины будет затруднена", - сказал наземный специалист космонавту Петру Дуброву.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210618/mks-1737501802.html

https://ria.ru/20210512/mks-1731871571.html

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акихико хосиде, тома песке, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса