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"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет - РИА Новости, 09.07.2021
"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
"Роскосмос" заказал предварительную разработку парашютных систем, которые могли бы использоваться для посадки возвращаемых ступеней многоразовых ракет, сообщил... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T08:21
2021-07-09T08:21
2021-07-09T08:21
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. "Роскосмос" заказал предварительную разработку парашютных систем, которые могли бы использоваться для посадки возвращаемых ступеней многоразовых ракет, сообщил гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех") Игорь Насенков."Буквально месяц назад мы от "Роскосмоса" получили предварительный заказ на проведение НИР (научно-исследовательской работы - ред.) по проработке вопроса возможности применения парашютных систем и выдачи соответствующего ТЗ, которые будут возвращать ступени. Сейчас мы начнем НИР, уже в этом году", - сказал Насенков журналистам.При этом он уточнил, что сроки выполнения этой работы пока не определены.Известно, что частично многоразовой будет двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ", которая сейчас разрабатывается в России. Первая ступень "Амура-СПГ", оснащенная двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане), сможет возвращаться до 10 раз. Первый пуск ракеты с космодрома Восточный планируется в 2026 году.Также, согласно материалам "Роскосмоса", ранее размещенным на госзакупках, многоразовыми могут сделать первые ступени будущей сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне.
https://ria.ru/20210603/raketa-1735349655.html
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россия, технодинамика, игорь насенков, луна, восточный (космодром), космос - риа наука, роскосмос, ростех
"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
"Роскосмос" заказал разработку парашютов для посадки возвращаемых ступеней многоразовых ракет