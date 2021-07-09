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Наука
https://ria.ru/20210709/kosmos-1740543146.html
"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет - РИА Новости, 09.07.2021
"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
"Роскосмос" заказал предварительную разработку парашютных систем, которые могли бы использоваться для посадки возвращаемых ступеней многоразовых ракет, сообщил... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T08:21
2021-07-09T08:21
наука
россия
технодинамика
игорь насенков
луна
восточный (космодром)
космос - риа наука
роскосмос
ростех
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. "Роскосмос" заказал предварительную разработку парашютных систем, которые могли бы использоваться для посадки возвращаемых ступеней многоразовых ракет, сообщил гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех") Игорь Насенков."Буквально месяц назад мы от "Роскосмоса" получили предварительный заказ на проведение НИР (научно-исследовательской работы - ред.) по проработке вопроса возможности применения парашютных систем и выдачи соответствующего ТЗ, которые будут возвращать ступени. Сейчас мы начнем НИР, уже в этом году", - сказал Насенков журналистам.При этом он уточнил, что сроки выполнения этой работы пока не определены.Известно, что частично многоразовой будет двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ", которая сейчас разрабатывается в России. Первая ступень "Амура-СПГ", оснащенная двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане), сможет возвращаться до 10 раз. Первый пуск ракеты с космодрома Восточный планируется в 2026 году.Также, согласно материалам "Роскосмоса", ранее размещенным на госзакупках, многоразовыми могут сделать первые ступени будущей сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне.
https://ria.ru/20210603/raketa-1735349655.html
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россия, технодинамика, игорь насенков, луна, восточный (космодром), космос - риа наука, роскосмос, ростех
"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
08:21 09.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 новыми космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии No 47 с космодрома "Восточный"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 36 новыми космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии No 47 с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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"Роскосмос" заказал разработку парашютов для посадки возвращаемых ступеней многоразовых ракет

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. "Роскосмос" заказал предварительную разработку парашютных систем, которые могли бы использоваться для посадки возвращаемых ступеней многоразовых ракет, сообщил гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех") Игорь Насенков.
"Буквально месяц назад мы от "Роскосмоса" получили предварительный заказ на проведение НИР (научно-исследовательской работы - ред.) по проработке вопроса возможности применения парашютных систем и выдачи соответствующего ТЗ, которые будут возвращать ступени. Сейчас мы начнем НИР, уже в этом году", - сказал Насенков журналистам.
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При этом он уточнил, что сроки выполнения этой работы пока не определены.
Известно, что частично многоразовой будет двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ", которая сейчас разрабатывается в России. Первая ступень "Амура-СПГ", оснащенная двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане), сможет возвращаться до 10 раз. Первый пуск ракеты с космодрома Восточный планируется в 2026 году.
Также, согласно материалам "Роскосмоса", ранее размещенным на госзакупках, многоразовыми могут сделать первые ступени будущей сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне.
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НаукаРоссияТехнодинамикаИгорь НасенковЛунаВосточный (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосРостех
 
 
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