https://ria.ru/20210709/kosmos-1740543146.html

"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет

"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет - РИА Новости, 09.07.2021

"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет

"Роскосмос" заказал предварительную разработку парашютных систем, которые могли бы использоваться для посадки возвращаемых ступеней многоразовых ракет, сообщил... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T08:21

2021-07-09T08:21

2021-07-09T08:21

наука

россия

технодинамика

игорь насенков

луна

восточный (космодром)

космос - риа наука

роскосмос

ростех

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734699868_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_1fdbddcae0ea452800f4ce2c9ce20d06.jpg

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. "Роскосмос" заказал предварительную разработку парашютных систем, которые могли бы использоваться для посадки возвращаемых ступеней многоразовых ракет, сообщил гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех") Игорь Насенков."Буквально месяц назад мы от "Роскосмоса" получили предварительный заказ на проведение НИР (научно-исследовательской работы - ред.) по проработке вопроса возможности применения парашютных систем и выдачи соответствующего ТЗ, которые будут возвращать ступени. Сейчас мы начнем НИР, уже в этом году", - сказал Насенков журналистам.При этом он уточнил, что сроки выполнения этой работы пока не определены.Известно, что частично многоразовой будет двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ", которая сейчас разрабатывается в России. Первая ступень "Амура-СПГ", оснащенная двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане), сможет возвращаться до 10 раз. Первый пуск ракеты с космодрома Восточный планируется в 2026 году.Также, согласно материалам "Роскосмоса", ранее размещенным на госзакупках, многоразовыми могут сделать первые ступени будущей сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне.

https://ria.ru/20210603/raketa-1735349655.html

https://ria.ru/20210530/raketa-1734775665.html

россия

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технодинамика, игорь насенков, луна, восточный (космодром), космос - риа наука, роскосмос, ростех