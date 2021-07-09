https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740647072.html

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 09.07.2021

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Несмотря на внешнее улучшение ситуации с COVID-19 в Москве, она остаётся тяжелой и для многих - смертельно опасной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T17:12

2021-07-09T17:12

2021-07-09T18:57

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740261758_0:111:3075:1841_1920x0_80_0_0_d8af981bd77b00c3a2b0142d6afe2003.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Несмотря на внешнее улучшение ситуации с COVID-19 в Москве, она остаётся тяжелой и для многих - смертельно опасной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1"."Люди во многом болеют бессимптомно и течение болезни в начале имеет достаточно большой период и маскируется под ОРВИ, незначительные респираторные заболевания. Потом резко происходит ухудшение. Поэтому, несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остается крайне сложной, тяжелой и для многих смертельно опасной", - заявил Собянин.Он призвал москвичей беречь себя, соблюдать требования Роспотребнадзора и максимально пройти вакцинацию.

https://ria.ru/20210709/qr-kod-1740592626.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество