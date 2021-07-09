https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740647072.html
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 09.07.2021
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Несмотря на внешнее улучшение ситуации с COVID-19 в Москве, она остаётся тяжелой и для многих - смертельно опасной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T17:12
2021-07-09T17:12
2021-07-09T18:57
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Несмотря на внешнее улучшение ситуации с COVID-19 в Москве, она остаётся тяжелой и для многих - смертельно опасной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1"."Люди во многом болеют бессимптомно и течение болезни в начале имеет достаточно большой период и маскируется под ОРВИ, незначительные респираторные заболевания. Потом резко происходит ухудшение. Поэтому, несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остается крайне сложной, тяжелой и для многих смертельно опасной", - заявил Собянин.Он призвал москвичей беречь себя, соблюдать требования Роспотребнадзора и максимально пройти вакцинацию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
17:12 09.07.2021 (обновлено: 18:57 09.07.2021)
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве смертельной для многих граждан