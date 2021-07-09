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Ученые развеяли миф об утечке коронавируса из уханьской лаборатории
Ученые развеяли миф об утечке коронавируса из уханьской лаборатории - РИА Новости, 09.07.2021
Ученые развеяли миф об утечке коронавируса из уханьской лаборатории
Команда биологов и вирусологов заявила об убедительных доказательствах того, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет зоонозное происхождение. Исследование опубликовано РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:37
2021-07-09T14:37
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Команда биологов и вирусологов заявила об убедительных доказательствах того, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет зоонозное происхождение. Исследование опубликовано на портале Zenodo.Авторами работы стали более 20 ученых из разных стран, в частности из Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов. По их мнению, несмотря на отсутствие единого мнения о том, какое именно животное стало разносчиком инфекции, есть весомые аргументы в пользу естественного происхождения патогена."Нет никаких доказательств того, что какие-либо из ранних случаев (заражения коронавирусом. — Прим. ред.) имели связь с Уханьским институтом вирусологии. При этом прослеживаются четкие связи с рынками животных в Ухане. Также нет доказательств того, что институт вирусологии располагал прародителем SARS-CoV-2 или проводил с ним опыты до начала пандемии", — считают ученые.Исследователи заявили, об отсутствии каких-либо случаев заболевания людей, которые могли быть связаны с деятельностью Уханьского института вирусологии. К тому же с момента своего появления новый коронавирус многократно самостоятельно мутировал и повысил живучесть: это наблюдение опровергает утверждение о том, что вирус искусственно создали для заражения людей. Авторы исследования напомнили, что прежние вспышки коронавирусных инфекций, таких как SARS-CoV и MERS-CoV, тоже имеют зоонозное происхождение. "При любом сценарии "побега" SARS-CoV-2 из лаборатории он должен был присутствовать там еще до пандемии, однако никаких доказательств, подтверждающих такое мнение, нет", — пишут ученые. Все это служит доказательством того, что пандемия COVID-19 случилась по естественным причинам.
https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740605681.html
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коронавирус covid-19, великобритания, китай, австралия, ухань
Ученые развеяли миф об утечке коронавируса из уханьской лаборатории
14:37 09.07.2021
 
© AP Photo / Ng Han GuanЭксперты ВОЗ во время посещения центра болезней животных в китайском городе Ухане
Эксперты ВОЗ во время посещения центра болезней животных в китайском городе Ухане - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© AP Photo / Ng Han Guan

Международная команда ученых нашла доказательства естественного происхождения SARS-CoV-2

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Команда биологов и вирусологов заявила об убедительных доказательствах того, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет зоонозное происхождение. Исследование опубликовано на портале Zenodo.
Авторами работы стали более 20 ученых из разных стран, в частности из Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов. По их мнению, несмотря на отсутствие единого мнения о том, какое именно животное стало разносчиком инфекции, есть весомые аргументы в пользу естественного происхождения патогена.
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"Нет никаких доказательств того, что какие-либо из ранних случаев (заражения коронавирусом. — Прим. ред.) имели связь с Уханьским институтом вирусологии. При этом прослеживаются четкие связи с рынками животных в Ухане. Также нет доказательств того, что институт вирусологии располагал прародителем SARS-CoV-2 или проводил с ним опыты до начала пандемии", — считают ученые.
Исследователи заявили, об отсутствии каких-либо случаев заболевания людей, которые могли быть связаны с деятельностью Уханьского института вирусологии. К тому же с момента своего появления новый коронавирус многократно самостоятельно мутировал и повысил живучесть: это наблюдение опровергает утверждение о том, что вирус искусственно создали для заражения людей.
Авторы исследования напомнили, что прежние вспышки коронавирусных инфекций, таких как SARS-CoV и MERS-CoV, тоже имеют зоонозное происхождение. "При любом сценарии "побега" SARS-CoV-2 из лаборатории он должен был присутствовать там еще до пандемии, однако никаких доказательств, подтверждающих такое мнение, нет", — пишут ученые. Все это служит доказательством того, что пандемия COVID-19 случилась по естественным причинам.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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Коронавирус COVID-19ВеликобританияКитайАвстралияУхань
 
 
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