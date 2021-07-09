https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740605083.html
Попова заявила, что вакцинированные не распространяют коронавирус
Попова заявила, что вакцинированные не распространяют коронавирус - РИА Новости, 09.07.2021
Попова заявила, что вакцинированные не распространяют коронавирус
Человек, сделавший прививку, не распространяет коронавирус, но могут быть какие-то исключительные случаи, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:48
2021-07-09T13:48
2021-07-09T13:55
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Человек, сделавший прививку, не распространяет коронавирус, но могут быть какие-то исключительные случаи, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи – да, может быть, но это отдельная совсем история", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
https://ria.ru/20210707/immunitet-1740243910.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Попова заявила, что вакцинированные не распространяют коронавирус
13:48 09.07.2021 (обновлено: 13:55 09.07.2021)
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что привитые не распространяют коронавирус