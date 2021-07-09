https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740605083.html

Попова заявила, что вакцинированные не распространяют коронавирус

Попова заявила, что вакцинированные не распространяют коронавирус - РИА Новости, 09.07.2021

Попова заявила, что вакцинированные не распространяют коронавирус

Человек, сделавший прививку, не распространяет коронавирус, но могут быть какие-то исключительные случаи, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:48

2021-07-09T13:48

2021-07-09T13:55

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Человек, сделавший прививку, не распространяет коронавирус, но могут быть какие-то исключительные случаи, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи – да, может быть, но это отдельная совсем история", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

https://ria.ru/20210707/immunitet-1740243910.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)