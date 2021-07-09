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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740595573.html
Попова рассказала о росте числа больных коронавирусом
Попова рассказала о росте числа больных коронавирусом - РИА Новости, 09.07.2021
Попова рассказала о росте числа больных коронавирусом
Рост числа больных коронавирусом по России составляет плюс 17%, однако в Москве отмечается снижение заболеваемости, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:11
2021-07-09T13:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Рост числа больных коронавирусом по России составляет плюс 17%, однако в Москве отмечается снижение заболеваемости, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в пятницу."В целом по стране по итогам 26 недели мы наблюдаем рост – плюс 17%. Текущая неделя этот рост подтверждает, но в структуре посубъектовой произошли изменения, и сейчас на Москву приходится меньше значительно удельный вес, чем это было 2-3 недели назад", - сказала Попова.По ее словам, в сумме в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге общая доля заболевших значительно снизилась, и доля остальных регионов в структуре заболеваемости за последнюю неделю увеличилась с 44 до 52%.Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост числа больных коронавирусом наблюдается в Центральном и Северо-Западном федеральных округах."Следовательно, эпидситуация развивается в субъектах Российской Федерации, в разных по-разному, преимущественно это Центральный федеральный округ, Северо-Западный, к ним присоединился на уходящей неделе Дальневосточный федеральный округ. И основные меры предпринимаются именно здесь", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, россия, здоровье - общество, общество
Попова рассказала о росте числа больных коронавирусом
13:11 09.07.2021 (обновлено: 13:28 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Анна Попова сообщила, что пост числа больных коронавирусом по России составляет 17%

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Рост числа больных коронавирусом по России составляет плюс 17%, однако в Москве отмечается снижение заболеваемости, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в пятницу.
"В целом по стране по итогам 26 недели мы наблюдаем рост – плюс 17%. Текущая неделя этот рост подтверждает, но в структуре посубъектовой произошли изменения, и сейчас на Москву приходится меньше значительно удельный вес, чем это было 2-3 недели назад", - сказала Попова.
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По ее словам, в сумме в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге общая доля заболевших значительно снизилась, и доля остальных регионов в структуре заболеваемости за последнюю неделю увеличилась с 44 до 52%.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост числа больных коронавирусом наблюдается в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
"Следовательно, эпидситуация развивается в субъектах Российской Федерации, в разных по-разному, преимущественно это Центральный федеральный округ, Северо-Западный, к ним присоединился на уходящей неделе Дальневосточный федеральный округ. И основные меры предпринимаются именно здесь", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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