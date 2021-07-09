https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740595573.html

Попова рассказала о росте числа больных коронавирусом

Попова рассказала о росте числа больных коронавирусом - РИА Новости, 09.07.2021

Попова рассказала о росте числа больных коронавирусом

Рост числа больных коронавирусом по России составляет плюс 17%, однако в Москве отмечается снижение заболеваемости, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:11

2021-07-09T13:11

2021-07-09T13:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Рост числа больных коронавирусом по России составляет плюс 17%, однако в Москве отмечается снижение заболеваемости, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в пятницу."В целом по стране по итогам 26 недели мы наблюдаем рост – плюс 17%. Текущая неделя этот рост подтверждает, но в структуре посубъектовой произошли изменения, и сейчас на Москву приходится меньше значительно удельный вес, чем это было 2-3 недели назад", - сказала Попова.По ее словам, в сумме в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге общая доля заболевших значительно снизилась, и доля остальных регионов в структуре заболеваемости за последнюю неделю увеличилась с 44 до 52%.Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост числа больных коронавирусом наблюдается в Центральном и Северо-Западном федеральных округах."Следовательно, эпидситуация развивается в субъектах Российской Федерации, в разных по-разному, преимущественно это Центральный федеральный округ, Северо-Западный, к ним присоединился на уходящей неделе Дальневосточный федеральный округ. И основные меры предпринимаются именно здесь", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740584748.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, россия, здоровье - общество, общество