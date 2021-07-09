https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740582968.html

В Москве за сутки госпитализировали 1700 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1700 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1700 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1700 пациентов с COVID-19, На ИВЛ находится 671 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:27

2021-07-09T12:27

2021-07-09T12:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1700 пациентов с COVID-19, На ИВЛ находится 671 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 6643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1700 человек. На ИВЛ находится 671 человек. В городе выздоровел еще 7231 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 214 731", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 102 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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