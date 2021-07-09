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В Москве выявили 6643 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 6643 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 09.07.2021
В Москве выявили 6643 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 за сутки наблюдается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 6 643, 2545 и 1 951, сообщили... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:19
2021-07-09T12:19
2021-07-09T12:19
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 за сутки наблюдается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 6 643, 2545 и 1 951, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 6 643, Московская область - 2 545, Санкт-Петербург - 1 951", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 28, Чукотском автономном округе - 16, Ненецком автономном округе - 14.
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РИА Новости
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РИА Новости
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В Москве выявили 6643 новых случая заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 6643 новых случая заражения коронавирусом