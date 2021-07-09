https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740580751.html

В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19

В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021

В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19

В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19 за сутки — 25 766, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:16

2021-07-09T12:16

2021-07-09T15:51

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19 за сутки — 25 766, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Тогда этот показатель составил 26 301.Общее число зарегистрированных случаев болезни при этом выросло до 5 733 218.Максимальное количество заболевших обнаружили в Москве (6643), Подмосковье (2545) и Санкт-Петербурге (1951). Минимальное — в Ненецком автономном округе (14), Чукотском автономном округе (16) и Магаданской области (28).При этом у 13 процентов инфицированных COVID-19 протекает без клинических проявлений. Темп прироста составляет 0,45 процента.Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Гражданам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740404684.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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