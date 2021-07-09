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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740580751.html
В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19
В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021
В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19
В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19 за сутки — 25 766, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:16
2021-07-09T15:51
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19 за сутки — 25 766, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Тогда этот показатель составил 26 301.Общее число зарегистрированных случаев болезни при этом выросло до 5 733 218.Максимальное количество заболевших обнаружили в Москве (6643), Подмосковье (2545) и Санкт-Петербурге (1951). Минимальное — в Ненецком автономном округе (14), Чукотском автономном округе (16) и Магаданской области (28).При этом у 13 процентов инфицированных COVID-19 протекает без клинических проявлений. Темп прироста составляет 0,45 процента.Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Гражданам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19
12:16 09.07.2021 (обновлено: 15:51 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19 за сутки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19 за сутки — 25 766, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Тогда этот показатель составил 26 301.
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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Общее число зарегистрированных случаев болезни при этом выросло до 5 733 218.
Максимальное количество заболевших обнаружили в Москве (6643), Подмосковье (2545) и Санкт-Петербурге (1951). Минимальное — в Ненецком автономном округе (14), Чукотском автономном округе (16) и Магаданской области (28).
При этом у 13 процентов инфицированных COVID-19 протекает без клинических проявлений. Темп прироста составляет 0,45 процента.
Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Гражданам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
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