https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740580751.html
В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19
В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021
В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19
В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19 за сутки — 25 766, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:16
2021-07-09T12:16
2021-07-09T15:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084684_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_7c4b12346d644a6ddd48198716d74dc3.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19 за сутки — 25 766, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Тогда этот показатель составил 26 301.Общее число зарегистрированных случаев болезни при этом выросло до 5 733 218.Максимальное количество заболевших обнаружили в Москве (6643), Подмосковье (2545) и Санкт-Петербурге (1951). Минимальное — в Ненецком автономном округе (14), Чукотском автономном округе (16) и Магаданской области (28).При этом у 13 процентов инфицированных COVID-19 протекает без клинических проявлений. Темп прироста составляет 0,45 процента.Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Гражданам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740404684.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084684_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c868ee21fe2feb62aee21d0cf77586f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19
12:16 09.07.2021 (обновлено: 15:51 09.07.2021)
В России выявили максимальное с 2 января число новых случаев COVID-19 за сутки